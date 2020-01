Verso Milan-Sampdoria, Ranieri: “Mi aspetto Ibrahimovic in campo”

NEWS MILAN – Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa della partita contro il Milan, in programma lunedì a San Siro:”Il Milan ha grandissimi giocatori di qualità. E’ inspiegabile la posizione di classifica. Avrà entusiasmo, Ibrahimovic porterà mentalità vincente, ma noi pensiamo noi stessi e fare una grande partita. Dobbiamo replicare la grande prestazione contro la Juve. Che Milan sarà? Mi aspetto una squadra carica con un San Siro che spinge i suoi beniamini e noi dobbiamo avere sangue freddo”.

Su Ibrahimovic: "Se mi aspetto Ibrahimovic in campo? Sicuramente lo vedremo in campo. Vedremo se dal primo minuto o a gara in corso ma me lo aspetto in campo".

