Serie A – Verso Inter-Milan: i precedenti delle squadre con Maresca

NEWS MILAN – Come noto sarà Fabio Maresca, classe 1981, della sezione A.I.A. di Napoli, a dirigere Inter-Milan, gara in programma domani sera, alle ore 20:45, allo stadio ‘Giuseppe Meazza‘ in San Siro e valevole per la 23^ giornata di Serie A TIM 2019-2020.

Maresca, nella sua carriera, ha arbitrato finora 6 volte l’Inter nella massima serie. I nerazzurri hanno conquistato, con il fischietto campano, 4 vittorie ed incassato 2 sconfitte. Manca, dunque, all’appello il segno ‘X‘ negli incroci tra Maresca e l’Inter. 7 invece i precedenti di Maresca con il Milan: 3 vittorie, 3 pareggi ed una sconfitta per i rossoneri.

Maresca ha diretto l’Inter in questa stagione già in 3 occasioni: Cagliari-Inter 1-2 del 1° settembre 2019, poi Inter-Lazio 1-0 del 25 settembre 2019 e, infine, Torino-Inter 0-3 del 23 novembre 2019. Un solo precedente, invece, stagionale di Maresca con il Milan: si tratta di Juventus-Milan 1-0 dello scorso 10 novembre 2019.

Intanto, in vista di domani sera, il tecnico rossonero Stefano Pioli recupera Zlatan Ibrahimović e medita importanti cambi nella formazione iniziale del Diavolo: per le ultime, continua a leggere >>>

