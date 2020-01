Il decennio 2010-2019 tra calcio e ricavi: il Real Madrid comanda la classifica

NEWS MILAN – Il decennio 2010-2019 ha cambiato volto al calcio. È stato un periodo caratterizzato maggiormente da temi economici e dai grandi cambiamenti dal punto di vista dei ricavi. L’esplosione del Paris Saint-Germain e del Manchester City, il lento calo delle italiane dopo il triplete dell’Inter, con la sola Juventus a tenere il passo delle big europee, il consolidamento delle spagnole, la Champions League che ha sempre più peso in termini di entrate.

I ricavi appunto, se prendiamo in analisi la maggior parte dei top club italiani ed esteri, nel 2010 la situazione vedeva in testa il Real Madrid, poi il Barcellona e il Manchester United. Subito dietro il Bayern Monaco, con le italiane non troppo distanti visto anche il triplete appena conquistato dall’Inter. Il trio sopracitato si è consolidato in vetta nel corso di questi dieci anni, scambiandosi spesso le posizioni sul podio.

Dietro, tuttavia, la situazione è cambiata e non di poco: i petroldollari hanno spinto PSG e City a livello del Bayern Monaco, con le italiane praticamente doppiate o addirittura triplicate, fatta eccezione per la Juventus che resta tuttavia distante. Non un caso, quindi, che a guidare la crescita percentuale nel decennio sono proprio PSG e City, con l’Atletico Madrid sul podio grazie in particolar modo all’effetto del “Cholo” Simeone.

E le italiane? La Juventus in termini di crescita percentuale è in linea con le big, ma partendo indietro il divario si è ulteriormente ampliato. Le altre sono lontane, Roma a +69%, Inter a +49%, con un +135% dal 2014, mentre il Milan addirittura è l’unica tra le società analizzate ad aver visto i propri ricavi scendere invece che salire: -5%.

La più ricca del decennio è però il Real Madrid, con ricavi per 5,8 miliardi di euro. Il Barcellona segue con 5,5 miliardi, mentre il Manchester United ha incassato 5,2 miliardi. Sotto i 5 miliardi gli altri club invece, con City e Psg capaci di superare i 4 miliardi, Juve unica italiana oltre i 3 miliardi e Milan davanti all’Inter nel periodo analizzato.

Big con sempre più potere verrebbe da dire, anche perché la situazione ricavi va poi a riflettersi sul rettangolo verde e sul calciomercato. Inoltre, il forte aumento dei ricavi derivanti dalla partecipazione alla Champions League e i limiti del Financial Fair Play, hanno permesso ai club sempre presenti di ampliare il delta rispetto alle squadre di secondo piano.

