Club più seguiti: davanti Real Madrid e Barcellona, Milan dietro i LA Lakers

ULTIME MILAN – La portata dell’operazione Cristiano Ronaldo alla Juventus si pecepisce anche da queste cose. Nella classifica dei club più seguiti al mondo sui tre principali social network (Facebook, Instagram e Twitter), ora la Juventus fa parte della Top 5. Secondo il rapporto annuale pubblicato da Sport Intelligence e aggiornato a fine novembre 2019. Davanti a tutti c’è il Real Madrid (233.888.433); subito dietro il Barcellona (213.614.164); gradino più basso del podio e un po’ staccato il Manchester United (125.979.251). Poi il Chelsea (80.958.951) e appunto la Juventus (80.958.951), che su Instagram sarebbe terza, ma ottava su Twitter e sesta su Facebook.

Nonostante il momento di difficoltà, intanto, il Milan resta in buona posizione: 12° (38.328.684), in attesa dell’effetto Zlatan Ibrahimovic, che ha già prodotto effetti. I rossoneri sono anche più seguiti dei Golden State Warriors, squadra di basket NBA, che sono appena un gradino sotto. Solo 17° posto per l’Inter (23.874.821). Nella Top 30 anche la Roma, che ci entra appena (14.307.839). Classifica ovviamente dominata dalle squadre di calcio. La prima di uno sport diverso sono i Los Angeles Lakers, all’11° con 38.699.365, appena sopra il Milan.

A parte il calcio, è proprio l’NBA la competizione con più piazzamenti nella Top 30. Oltre ai Lakers, infatti, anche Warriors, Bulls, Heat, Rockets, Cavaliers e Boston Celtics. Seguito anche il cricket, in modo particolare in India, che conta quattro squadre tra le prime 30. Spazio anche all’NFL (football americano) e a MLB (baseball americano).

La classifica completa

1) Real Madrid (Liga) 223.888.433

2) Barcellona (Liga) 213.614.164

3) Manchester United (Premier) 125.979.251

4) Chelsea (Premier) 81.087.951

5) JUVENTUS 80.958.117

6) Bayern (Bundesliga) 73.304.167

7) Psg (Ligue 1) 71.030.994

8) Liverpool (Premier) 69.189.779

9) Arsenal (Premier) 69.079.520

10) Manchester City (Premier) 61.489.539

11) Lakers (Nba) 39.699.365

12) MILAN 38.328.684

13) Warriors (Nba) 31.279.993

14) Dortmund (Bundesliga) 27.116.620

15) Atletico Madrid (Liga) 26.759.883

16) Bulls (Nba) 26.541.068

17) INTER 23.874.821

18) Heat (Nba) 23.576.613

19) Tottenham (Premier) 22.370.044

20) M. Indians (Cricket India) 22.353.453

21) K. Knight (Cricket India) 22.021.016

22) Chennai S. (Cricket India) 21.159.200

23) Rockets (Nba) 20.292.216

24) Cavaliers (Nba) 19.245.181

25) Celtics (Nba) 17.055.849

26) Challengers (Cricket India) 15.859.651

27) Cowboys (Nfl) 15.634.454

28) Patriots (Nfl) 15.464.038

29) Yankees (Mlb) 14.507.720