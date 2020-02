Aringhe acide contro la villa di Ibrahimovic: multato un tifoso del Malmö

NEWS MILAN – Come riporta l’edizione odierna di La Repubblica in edicola, i tifosi del Malmö non hanno ancora digerito il fatto che Zlatan Ibrahimovic abbia acquistato il 50% della squadra di calcio rivale dell’Hammarby.

A tale proposito, dopo il danneggiamento dalla statua davanti allo stadio di Malmö, un uomo è stato sanzionato con una multa da 300 euro per aver lanciato davanti al cancello della villa di Ibrahimovic un sacchetto pieno di aringhe acide. A tutto ciò si è aggiunto un messaggio pieno di insulti per il “tradimento” che l’attaccante milanista ha fatto nei confronti della sua città natale.

