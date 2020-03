Classifica trofei vinti dai giocatori: ecco la posizione del Milan

NEWS MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha stilato una particolare classifica, ovvero quella che somma i trofei vinti dai calciatori delle squadre di Serie A, dividendoli per club: una graduatoria che prende in considerazione titoli nazionali ed internazionali, come campionati di primo livello, coppe, trofei con la propria Nazionale ma nessun titolo individuale. La classifica sorride alla Juventus, i cui giocatori, nel complesso, hanno vinto ben 281 titoli; i bianconeri sono seguiti da Roma (90), Lazio (82), Inter (71), Fiorentina (61) e, dunque, ecco il Milan con 55 trofei all’attivo. Sul fronte mercato, intanto, emergono novità riguardo il futuro di Zlatan Ibrahimovic …

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android