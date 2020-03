Calciomercato Milan – Di Marzio e Marchetti in coro: “Ibrahimovic andrà via”

CALCIOMERCATO MILAN – Ibrahimovic sì, Ibrahimovic no. E’ uno dei tormentoni del momento in casa Milan, uno dei nodi da sciogliere a fine stagione. Il giocatore svedese è arrivato a gennaio per risollevare immediatamente un Milan spento e, a giudicare dai numeri, il suo impatto è stato più che positivo. Il suo contratto prevede il rinnovo automatico in caso di Champions League (obiettivo ormai sfumato), in caso contrario ci sarà da sedersi ad un tavolo e discutere.

In merito a questa situazione l’esperto di mercato Luca Marchetti, dagli studi di ‘Sky Sport’, ha espresso la propria opinione: “Per me la sua permanenza rimane difficile, per la politica che avrà il Milan nella prossima stagione. La proprietà da sempre ha detto che il Milan dovrà ripartire dai giovani. Ibrahimovic è servito in questa stagione su indicazione di Zvonimir Boban e Paolo Maldini per dare peso alla caratura caratteriale del Milan, per il prossimo anno sinceramente i segnali sono negativi“.

Sulla stessa lunghezza d’onda il collega Gianluca Di Marzio: “Io dico di no, in modo secco. Naturalmente per la politica del club che in futuro vorrà puntare su giocatori giovani”.

Intanto la nostra redazione ha intervistato in esclusiva un collega tedesco della ‘BILD’: ecco le sue parole du Rebic e André Silva, continua a leggere >>>

