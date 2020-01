Balotelli da record: suo il primo gol in Serie A del decennio. Come 10 anni fa

NEWS BRESCIA – Mario Balotelli, attaccante italiano classe 1990, è entrato ufficialmente nella storia del calcio del BelPaese.

Balotelli, passato anche per il Milan (33 gol in 77 gare tra gennaio 2013 e maggio 2016, con una parentesi di una stagione al Liverpool), ha infatti sbloccato Brescia-Lazio allo stadio ‘Rigamonti‘ con un sinistro chirurgico, al 18′, che non ha lasciato scampo a Thomas Strakosha.

Si è trattato del primo gol in Serie A nel 2020, e, soprattutto, del primo gol del nuovo decennio nel massimo campionato. Balotelli, dunque, ha fatto registrare un singolare record: fu sempre ‘SuperMario‘, infatti, a siglare la prima rete in Serie A del precedente decennio, 2010-2019, decidendo Chievo-Inter 0-1 il 6 gennaio di dieci anni orsono.

Intanto, a Malmö, vandali hanno buttato giù la statua di Zlatan Ibrahimovic: per la foto della distruzione del monumento intitolato all’attaccante svedese, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android