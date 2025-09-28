Serie D: Milan Futuro-Scanzorosciate, la diretta della partita | LIVE News

+++ SERIE D, MILAN FUTURO-SCANZOROSCIATE: LA DIRETTA LIVE +++
Serie D: Milan Futuro-Scanzorosciate 3-0: fasi finali del match | LIVE News
Calcio di punizione di Magrassi: conclusione alta sulla traversa.
Saranno 4 i minuti di recupero di questo Milan Futuro-Scanzorosciate.
Cartellino giallo per Valois (Scanzorosciate) per un fallo tattico su Karaca.
Doppia sostituzione nella fila dello Scanzorosciate: fuori Poli e Dieng; dentro Panza e Mombrini.
TRIS DEL MILAN!!! Assist di Magrassi, sulla destra, per l'accorrente Borsani: piatto sinistro sul palo più lontano e gol! Milan Futuro-Scanzorosciate 3-0!
Conclusione da fuori area di Binetti: pallone sul fondo.
Altra sostituzione nelle fila dello Scanzorosciate: fuori Haoufadi; dentro Cappadonna.
Primo cambio nella fila dello Scanzorosciate: fuori Zambelli, dentro Gueye.
RADDOPPIO DEL MILAN!!! Lancio lungo dalle retrovie, assist di Branca e Sia, di prima intenzione, con un mezzo esterno destro, infila l'angolo più lontano alla sinistra di Colleoni! Milan Futuro-Scanzorosciate 2-0!
Punizione dai 30 metri di Belloli: tiro a giro e palla alta sulla traversa della porta difesa da Torriani.
Cartellino giallo per Hodzic (Milan Futuro) per un brutto fallo in ritardo su Belloli a metà campo.
GOL DEL MILAN!!! Magrassi, dal dischetto, tira centrale e si fa parare il tiro da Colleoni. Sulla respinta, però, arriva Ibrahimović che, di sinistro, incrocia sul secondo palo e porta il Diavolo in vantaggio! Milan Futuro-Scanzorosciate 1-0!
Calcio di rigore per il Milan! Verticale di Ibrahimović, Sia si inserisce, ruba il tempo al difensore e viene steso da Colleoni. Nessun dubbio per l'arbitro Borello!
Ultima sostituzione nelle fila del Milan Futuro: fuori Domniței e dentro Borsani.
Cartellino giallo per Binetti (Scanzorosciate) per una trattenuta a metà campo su Hodzic in ripartenza.
Partita tutt'altro che spettacolare anche nella ripresa. Il Milan Futuro fa tanta fatica a costruire e, anzi, deve stare molto attento alle ripartenze degli ospiti.
Quarta sostituzione nella fila del Milan: fuori Balentien (crampi) e dentro Maximilian Ibrahimović.
Ben tre sostituzioni nella fila del Milan Futuro: fuori Perrucci, Geroli e Perina; dentro Cappelletti, Branca e Magrassi.
Tiro dalla distanza di Belloli, pallone deviato che termina - di poco - in calcio d'angolo.
Discesa di Valois a sinistra, pallone al centro che Haoufadi non tocca di pochissimo: la sfera arriva a Dieng che, in piena area di rigore rossonera, spara fuori.
Iniziato ora il secondo tempo di Milan Futuro-Scanzorosciate.
Le squadre tornano in campo per la ripresa.
Finisce 0-0 il primo tempo tra Milan Futuro e Scanzorosciate allo stadio 'Chinetti'.
Saranno 2 i minuti di recupero di questo primo tempo.
Sia, con una scucchiaiata, trova Perrucci in area di rigore a tu per tu con Colleoni: piatto alle stelle. Per 'fortuna' del Milan Futuro, un eventuale gol sarebbe stato annullato per fuorigioco ...
Cartellino giallo per Geroli (Milan Futuro) per una trattenuta su Valois in ripartenza.
Tacco di Sia, troppo lezioso, che avvia l'azione di rimessa dello Scanzorosciate: Binetti lancia Belloli verso la porta del Milan Futuro; diagonale immediato dell'attaccante ospite e respinta di pugni di Torriani.
Cross, dalla destra, di Poli, e, per poco, Haoufadi non arriva all'appuntamento con il tap-in vincente sotto rete.
Belloli, in un contrasto al limite dell'area con Duțu, vince il rimpallo e, per poco, non beffa Torriani sul primo palo. Palla-gol per gli ospiti totalmente casuale.
Circolazione palla del Milan Futuro, ma è lenta e sterile. Non si trovano spazi tra le maglie dello Scanzorosciate, occasioni da gol non ne arrivano.
Haoufadi tira, di destro, dalla lunga distanza: pallone alto sulla traversa.
Cross, dalla destra, di Dieng: uscita alta di Torriani ad evitare problemi.
Domnițe se ne va sulla sinistra, arriva sul fondo e mette il pallone a centro area: Geroli non riesce a tirare, Balentien scarica per Perrucci, il cui piatto, però, termina debolmente tra le braccia di Colleoni.
Il Milan Futuro fa la partita, tiene in mano il pallino del gioco e cerca di trovare sbocchi nella difesa ospite.
Le squadre scendono in campo.
Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan Futuro-Scanzorosciate, 5^ giornata della Serie D2025-2026, partita prevista alle ore 15:00 allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno (VA). Vediamo, dunque, gli schieramenti scelti dai due allenatori, Massimo Oddo e Alessio Delpiano!
MILAN FUTURO (4-3-3): Torriani; Perrucci, Vladimirov, Duțu, Karaca; Geroli, Hodzic, Sia; Perina, Balentien, Domniței. A disposizione: Bouyer, Borsani, Cappelletti, Minotti, Mancioppi, Viana Seedorf, Branca, Magrassi, M. Ibrahimović. Allenatore: Oddo.
SCANZOROSCIATE (3-5-2): Colleoni, Grassia, Ruggeri, Marsetti; Poli, Dieng, Binetti, Valois, Zambelli; Haoufadi, Belloli. A disposizione: Calzaferri, Panza, Finazzi, Deldossi, Malanchini, Mombrini, Gueye, Cappadonna, Scuderi. Allenatore: Delpiano.
Alle ore 15:00, allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno (VA), si disputerà Milan Futuro-Scanzorosciate, partita valida per la 5^ giornata della Serie D 2025-2026. I rossoneri di Massimo Oddo e i giallorossi di Alessio Delpiano arrivano all'appuntamento, rispettivamente, con 8 e 3 punti dopo 4 giornate già disputate.
Il Milan Primavera ha esordito vincendo (2-1) sul campo del Pavia alla seconda giornata. Poi ha recuperato la prima, il match interno contro la Leon, pareggiandolo (2-2). Nelle successive due partite, un'altra vittoria interna (3-2), in rimonta, sul Chievo Verona e un altro pari, stavolta esterno, contro il Casatese Merate (0-0).
Lo Scanzorosciate ha perso la prima, in trasferta (1-2), contro il Chievo Verona, quindi ha battuto in casa il Sondrio (1-0). A quel punto, altre due sconfitte, in trasferta contro la Virtus CiseranoBergamo (0-2) e, in casa, contro il Calcio Brusaporto (0-3).
Ora, in Milan Futuro-Scanzorosciate, che sarà arbitrata dal signor Edoardo Borello di Nichelino (TO), l'occasione per il Diavolo di dare l'assalto alla vetta della classifica, occupata dalla Caratese, a punteggio pieno. Seguite con noi di 'PianetaMilan.it' la diretta testuale della partita. Successivamente, restate sempre con noi - dopo il LIVE - per commento al match, pagelle rossonere e dichiarazioni dei protagonisti!
