Serie D: Milan Futuro-Scanzorosciate, la diretta della partita | LIVE News

MILAN FUTURO ( 4-3-3 ): Torriani; Perrucci, Vladimirov, Duțu, Karaca; Geroli, Hodzic, Sia; Perina, Balentien, Domniței. A disposizione : Bouyer, Borsani, Cappelletti, Minotti, Mancioppi, Viana Seedorf, Branca, Magrassi, M. Ibrahimović. Allenatore : Oddo.

Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan Futuro-Scanzorosciate, 5^ giornata della Serie D 2025-2026 , partita prevista alle ore 15:00 allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno ( VA ). Vediamo, dunque, gli schieramenti scelti dai due allenatori, Massimo Oddo e Alessio Delpiano !

Il Milan Futuro fa la partita, tiene in mano il pallino del gioco e cerca di trovare sbocchi nella difesa ospite.

Domnițe se ne va sulla sinistra, arriva sul fondo e mette il pallone a centro area: Geroli non riesce a tirare, Balentien scarica per Perrucci, il cui piatto, però, termina debolmente tra le braccia di Colleoni.

Circolazione palla del Milan Futuro, ma è lenta e sterile. Non si trovano spazi tra le maglie dello Scanzorosciate, occasioni da gol non ne arrivano.

Belloli, in un contrasto al limite dell'area con Duțu, vince il rimpallo e, per poco, non beffa Torriani sul primo palo. Palla-gol per gli ospiti totalmente casuale.

Cross, dalla destra, di Poli, e, per poco, Haoufadi non arriva all'appuntamento con il tap-in vincente sotto rete.

Tacco di Sia, troppo lezioso, che avvia l'azione di rimessa dello Scanzorosciate: Binetti lancia Belloli verso la porta del Milan Futuro; diagonale immediato dell'attaccante ospite e respinta di pugni di Torriani.

Sia, con una scucchiaiata, trova Perrucci in area di rigore a tu per tu con Colleoni: piatto alle stelle. Per 'fortuna' del Milan Futuro, un eventuale gol sarebbe stato annullato per fuorigioco ...

Saranno 2 i minuti di recupero di questo primo tempo.

Finisce 0-0 il primo tempo tra Milan Futuro e Scanzorosciate allo stadio 'Chinetti'.

Ben tre sostituzioni nella fila del Milan Futuro: fuori Perrucci, Geroli e Perina; dentro Cappelletti, Branca e Magrassi.

Quarta sostituzione nella fila del Milan: fuori Balentien (crampi) e dentro Maximilian Ibrahimović.

Partita tutt'altro che spettacolare anche nella ripresa. Il Milan Futuro fa tanta fatica a costruire e, anzi, deve stare molto attento alle ripartenze degli ospiti.

Ultima sostituzione nelle fila del Milan Futuro: fuori Domniței e dentro Borsani.

Calcio di rigore per il Milan! Verticale di Ibrahimović, Sia si inserisce, ruba il tempo al difensore e viene steso da Colleoni. Nessun dubbio per l'arbitro Borello!

GOL DEL MILAN!!! Magrassi, dal dischetto, tira centrale e si fa parare il tiro da Colleoni. Sulla respinta, però, arriva Ibrahimović che, di sinistro, incrocia sul secondo palo e porta il Diavolo in vantaggio! Milan Futuro-Scanzorosciate 1-0 !

Punizione dai 30 metri di Belloli: tiro a giro e palla alta sulla traversa della porta difesa da Torriani.

RADDOPPIO DEL MILAN!!! Lancio lungo dalle retrovie, assist di Branca e Sia , di prima intenzione, con un mezzo esterno destro, infila l'angolo più lontano alla sinistra di Colleoni! Milan Futuro-Scanzorosciate 2-0 !

TRIS DEL MILAN!!! Assist di Magrassi, sulla destra, per l'accorrente Borsani : piatto sinistro sul palo più lontano e gol! Milan Futuro-Scanzorosciate 3-0 !

Doppia sostituzione nella fila dello Scanzorosciate: fuori Poli e Dieng; dentro Panza e Mombrini.

Saranno 4 i minuti di recupero di questo Milan Futuro-Scanzorosciate.

