PIANETAMILAN partite live partita Serie D, Milan Futuro-Chievo 3-2: vittoria spettacolare in rimonta per i rossoneri | LIVE News

Serie D, Milan Futuro-Chievo 3-2: vittoria spettacolare in rimonta per i rossoneri | LIVE News

Alle ore 15:00, allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno (VA) si disputa il match tra Milan Futuro e Chievo valido per la terza giornata di Serie D 2025/26: ecco il nostro LIVE testuale della gara dei giovani rossoneri di mister Massimo Oddo.
Francesco De Benedittis

La squadra di Oddo parte male e al minuto 32' si ritrova già sotto 0-2. Grazie però ad una grande prova collettiva e alla qualità di Sala e Traore , il Milan riesce a completare una straordinaria rimonta che vale i 7 punti in classifica e rilancia i rossoneri nella corsa verso la vetta. Quel che conta sottolineare però è la grandissima prova di carattere da parte della squadra, che seppur giovanissima, è riuscita a rimontare e vincere contro una squadra esperta e ben attrezzata come il Chievo.

21/09/2025 - 15:00
MILAN FUTURO
3-2
CHIEVO VERONA
90+5'
fine-match

Triplice fischio! Il Milan Futuro vince in rimonta per 3-2 contro il Chievo

90+4'
occasione

Punizione di De Cerchio che sbatte sulla barriera

90+4'
occasione

Ingenuità di Perina che regala una punizione al Chievo dai 16 metri

90+2'
ammonizione

Ammonito Geroli per un intervento in ritardo su De Cerchio

90+1'

Branca conquista una altra punizione fondamentale

90'

Assegnati 5' minuti di recupero

88'

Eletu sbaglia il controllo e rischia di regalare un pallone sanguinoso a Paloschi. Il centrocampista rossonero però compie un altro recupero fondamentale

86'

Perina sbaglia e rischia di innescare un contropiede letale per il Chievo, ma Eletu ci mette una pezza e sventa ogni pericolo

85'
occasione

Colpo di testa di Paloschi che per poco non trova la porta, brivido per la difesa rossonera

82'

Branca conquista un calcio di punizione importantissimo che permette al Milan di respirare

80'

Il Chievo alza i ritmi e prova il forcing finale per agguantare il pareggio

76'

Gioco fermo! Colpo al volto per il capitano rossonero Dutu

75'

Il Milan dopo i cambi passa ad una 3 formata da Perrucci, Dutu e Vladimirov

74'

Mischia in area rossonera, pericoloso l'ex Milan Paloschi. Allontana la difesa di Oddo

72'
cambio

Cambi Milan: escono l'ammonito Cappelletti e l'infortunato Minotti, al loro posto Perrucci e Vladimirov

71'

Gioco fermo! Problemi fisici per Minotti

69'
ammonizione

Ammonito Cappelletti! Il terzino rossonero stende Turano e interrompe un potenziale contropiede gialloblu

65'

Contropiede del Milan non sfruttato al meglio, il quale si conclude con un fallo in attacco dell'appena entrato Domnitei

64'
occasione

Grande giocata di Sia che da posizione centrale finta il tiro e si crea lo spazio per caricare il suo mancino che ancora una volta viene murato

62'
cambio

Cambio Milan: esce uno stremato Traore per un probabile infortunio, al suo posto Domnitei

61'

Geroli fa una grande giocata e serve  Traore il quale vanifica il lavoro fatto dal compagno sbagliando il controllo 

60'

Milan che continua a gestire il possesso a 30' minuti dalla fine

57'
goal

Gol del Milan! 3-2! Rimonta completata da Cappelletti che trova una grande rete dalla distanza

53'
goal

Gol del Milan! 2-2 firmato da Chaka Traore, il quale imbucato da Geroli, si gira in un fazzoletto e riporta in parità la gara

50'
occasione

Azione in solitaria di Perina, che salta 3 giocatori del Chievo e libera il suo sinistro, che però finisce su un giocatore gialloblu. Nel proseguire dell'azione anche il sinistro di Borsani ha la stessa sorte

48'

Il gioco riprende! Bouyer si rialza e recupera la sua posizione tra i pali

48'

Gioco fermo! Scontro tra Bouyer e D'Este. Il portiere rossonero ha la peggio

46'
cambio

Cambi Milan: entrano Borsani e Geroli per Karaca e Sala

46'
inzio-secondo-tempo

Inizia il secondo tempo di Milan Futuro-Chievo

45'
fine-primo-tempo

Nessun minuto di recupero! Duplice fischio dell'arbitro, finisce 1-2 il primo tempo di Milan Futuro-Chievo

44'
occasione

Sala si carica sulle spalle la squadra e prova a combinare con Branca, ma esce bene Tosi che gli nega la gioia della doppietta

43'
occasione

Sala recupera palla e allarga per Perina, il quale per due volte si è visto il suo tiro murato

42'
goal

Gol del Milan! Sala accorcia le distanze e fa 1-2. Il numero 11 rossonero raccoglie un pallone vagante in area, lo mette giù e lo piazza sotto l'incrocio. Imprendibile anche per Tosi

40'
occasione

Chievo rintanato nella sua trequarti, il Milan prova a sfondare sulla fascia con Branca il quale dopo un buon traversone riesce a conquistare un ottimo calcio d'angolo

38'
occasione

Punizione dal limite affidata ad Eletu: il quale però colpisce la barriera e spreca una potenziale occasione 

37'
ammonizione

Ammonito Trillo per un fallo di mano in seguito ad una finta di Traore dal limite dell'area di rigore 

32'
goal

Il Milan perde palla a centrocampo con Sala, il Chievo non perdona e raddoppia con De Cerchio. 0-2 per i gialloblu!

30'
occasione

Gran lancio di Dutu che trova Sia, il quale dopo uno scambio con Traore viene involato verso la porta gialloblu. Sul suo cammino però trova un attentissimo Tosi che esce come un felino sul pallone e anticipa Sia

27'
occasione

Cross pericoloso di Cappelletti che però prende in contro tempo sia Perina che Branca

25'
occasione

Recupera palla il Milan con Minotti che poi innesca il movimento di Branca che a sua volta trova sulla fascia Sala, il quale prova un cross dal fondo molto interessante. Il traversone però finisce tra le braccia di Tosi

22'

Incomprensione tra D'Este e Campatelli, attento Bouyer che raccoglie il pallone e fa ripartire l'azione per i rossoneri

21'

Dutu prova ad imbucare per Sia, ma il suo pallone è lungo e finisce direttamente in rimessa dal fondo

18'
occasione

Eletu ci prova dai 25 metri, ma il suo tiro è debole e Tosi lo raccoglie agevolmente 

16'

Il Milan tiene palla e aspetta un varco nella difesa esperta dei gialloblu

13'

Reazione decisa del Milan: Sala prova a riportare subito il risultato in parità con un colpo di testa botta sicura. Il suo tiro deve però fare i conti con un grande intervento di Tosi

12'
goal

Gol del Chievo, 0-1 ! D'este con un pallonetto magnifico dai 20 metri punisce l'uscita indecisa di Bouyer

10'

Il Milan insiste e schiaccia il Chievo nella propria trequarti, senza però riuscire a trovare alcun varco

7'

Azione prolungata del Milan, portata avanti da belle combinazioni di Sia e Sala, che però si conclude con un nulla di fatto. Chiude bene il Chievo con un attento Sbampato

4'

Calcio d'angolo sventato dalla difesa rossonera, ma continua il forcing dei gialloblu

3'

Il Chievo risponde ai rossoneri conquistando il primo calcio d'angolo del match

2'
occasione

Prima occasione per il Milan! Perina, servito da Eletu, prova a sfondare sulla fascia destra ma viene chiuso da Sbampato. Rimessa dal fondo per i gialloblu

1'

L'arbitro fischia! Inizia Milan Futuro-Chievo

15:01

Minuto di silenzio in memoria del giovane sciatore Matteo Franzoso scomparso tragicamente all'età di 25 anni

15:00

Tutto pronto! Milan Futuro e Chievo scendono in campo

14:55

Curiosità: presenti in tribuna ad assistere alla partita della squadra di Oddo anche Marco Landucci, Bernardo Corradi e altri membri dello staff della prima squadra

14:30

Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan Futuro-Chievo , 3^ giornata del campionato di Serie D 2025-2026, partita prevista alle ore 15:00 allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno (VA). Vediamo, dunque, gli schieramenti scelti dai due allenatori, Massimo Oddo e Fabrizio Cacciatore!

Milan Futuro (4-2-3-1): Bouyer; Cappelletti, Minotti, Dutu, Karaca; Sala, Eletu, Branca; Sia, Perina, Traoré. A disposizione: Longoni, Vladimirov, Perrucci, Borsani, Geroli, Hodzic, Magrassi, Domnitei, Asanji. Allenatore: Oddo.

Chievo (4-2-3-1): Tosi, Pisano, Sbampato, Ugge, Steffe, Prandini, Campatelli, Jassey, Trillo, De Cerchio, D'Este. A disposozione: Napoli. Ischia, Zuddasn, Baschirotto, Napoletano, Paloschi, Zanfisi, Odinelli, Turano. Allenatore: Cacciatore.

13:55

Milan Futuro e Chievo sono arrivati allo stadio 'Felice Chinetti': le due squadre ora si preparano per il match, che inizierà alle 15

+++ SERIE D, MILAN FUTURO-CHIEVO: LA DIRETTA LIVE +++

Alle ore 15:00, allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno (VA) si disputa il match tra Milan Futuro e Chievo valido per la terza giornata di Serie D 2025/26. Quella di oggi, si appresta ad essere una partita divertente: si affrontano infatti la prima in classifica, il Chievo, e la sesta, il Milan Futuro. Il percorso della squadra di Oddo finora è stato una vittoria contro il Pavia per 2-1 e un pareggio contro il Leon per 2-2, subendo una rimonta nel finale. Il Chievo di mister Fabrizio Cacciatore, invece, arriva alla sfida a punteggio pieno: due vittorie su due, 2-1 contro lo Scanzarosciate e 1-3 contro la Casatese Merate.

Entrambe le formazioni sono molto propense al gioco offensivo (4 gol il Milan e 5 il Chievo), ma dietro nessuna delle due squadre ha trovato un clean sheet in campionato (3 gol subiti il Milan e 2 il Chievo). Si prospetta quindi una partita ricca di gol: la posta in palio è avvicinarsi alla vetta per i rossoneri e confermarsi capolista per il Chievo. Seguite, dunque, con noi di 'PianetaMilan.it' la diretta testuale della gara e, successivamente, restate con noi - dopo il LIVE - per commento al match, pagelle rossonere e dichiarazioni dei protagonisti!

