La squadra di Oddo parte male e al minuto 32' si ritrova già sotto 0-2. Grazie però ad una grande prova collettiva e alla qualità di Sala e Traore , il Milan riesce a completare una straordinaria rimonta che vale i 7 punti in classifica e rilancia i rossoneri nella corsa verso la vetta. Quel che conta sottolineare però è la grandissima prova di carattere da parte della squadra, che seppur giovanissima, è riuscita a rimontare e vincere contro una squadra esperta e ben attrezzata come il Chievo.
Serie D, Milan Futuro-Chievo 3-2: vittoria spettacolare in rimonta per i rossoneri | LIVE News
Triplice fischio! Il Milan Futuro vince in rimonta per 3-2 contro il Chievo
Punizione di De Cerchio che sbatte sulla barriera
Ingenuità di Perina che regala una punizione al Chievo dai 16 metri
Ammonito Geroli per un intervento in ritardo su De Cerchio
Branca conquista una altra punizione fondamentale
Assegnati 5' minuti di recupero
Eletu sbaglia il controllo e rischia di regalare un pallone sanguinoso a Paloschi. Il centrocampista rossonero però compie un altro recupero fondamentale
Perina sbaglia e rischia di innescare un contropiede letale per il Chievo, ma Eletu ci mette una pezza e sventa ogni pericolo
Colpo di testa di Paloschi che per poco non trova la porta, brivido per la difesa rossonera
Branca conquista un calcio di punizione importantissimo che permette al Milan di respirare
Il Chievo alza i ritmi e prova il forcing finale per agguantare il pareggio
Gioco fermo! Colpo al volto per il capitano rossonero Dutu
Il Milan dopo i cambi passa ad una 3 formata da Perrucci, Dutu e Vladimirov
Mischia in area rossonera, pericoloso l'ex Milan Paloschi. Allontana la difesa di Oddo
Cambi Milan: escono l'ammonito Cappelletti e l'infortunato Minotti, al loro posto Perrucci e Vladimirov
Gioco fermo! Problemi fisici per Minotti
Ammonito Cappelletti! Il terzino rossonero stende Turano e interrompe un potenziale contropiede gialloblu
Contropiede del Milan non sfruttato al meglio, il quale si conclude con un fallo in attacco dell'appena entrato Domnitei
Grande giocata di Sia che da posizione centrale finta il tiro e si crea lo spazio per caricare il suo mancino che ancora una volta viene murato
Cambio Milan: esce uno stremato Traore per un probabile infortunio, al suo posto Domnitei
Geroli fa una grande giocata e serve Traore il quale vanifica il lavoro fatto dal compagno sbagliando il controllo
Milan che continua a gestire il possesso a 30' minuti dalla fine
Gol del Milan! 3-2! Rimonta completata da Cappelletti che trova una grande rete dalla distanza
Gol del Milan! 2-2 firmato da Chaka Traore, il quale imbucato da Geroli, si gira in un fazzoletto e riporta in parità la gara
Azione in solitaria di Perina, che salta 3 giocatori del Chievo e libera il suo sinistro, che però finisce su un giocatore gialloblu. Nel proseguire dell'azione anche il sinistro di Borsani ha la stessa sorte
Il gioco riprende! Bouyer si rialza e recupera la sua posizione tra i pali
Gioco fermo! Scontro tra Bouyer e D'Este. Il portiere rossonero ha la peggio
Cambi Milan: entrano Borsani e Geroli per Karaca e Sala
Inizia il secondo tempo di Milan Futuro-Chievo
Nessun minuto di recupero! Duplice fischio dell'arbitro, finisce 1-2 il primo tempo di Milan Futuro-Chievo
Sala si carica sulle spalle la squadra e prova a combinare con Branca, ma esce bene Tosi che gli nega la gioia della doppietta
Sala recupera palla e allarga per Perina, il quale per due volte si è visto il suo tiro murato
Gol del Milan! Sala accorcia le distanze e fa 1-2. Il numero 11 rossonero raccoglie un pallone vagante in area, lo mette giù e lo piazza sotto l'incrocio. Imprendibile anche per Tosi
Chievo rintanato nella sua trequarti, il Milan prova a sfondare sulla fascia con Branca il quale dopo un buon traversone riesce a conquistare un ottimo calcio d'angolo
Punizione dal limite affidata ad Eletu: il quale però colpisce la barriera e spreca una potenziale occasione
Ammonito Trillo per un fallo di mano in seguito ad una finta di Traore dal limite dell'area di rigore
Il Milan perde palla a centrocampo con Sala, il Chievo non perdona e raddoppia con De Cerchio. 0-2 per i gialloblu!
Gran lancio di Dutu che trova Sia, il quale dopo uno scambio con Traore viene involato verso la porta gialloblu. Sul suo cammino però trova un attentissimo Tosi che esce come un felino sul pallone e anticipa Sia
Cross pericoloso di Cappelletti che però prende in contro tempo sia Perina che Branca
Recupera palla il Milan con Minotti che poi innesca il movimento di Branca che a sua volta trova sulla fascia Sala, il quale prova un cross dal fondo molto interessante. Il traversone però finisce tra le braccia di Tosi
Incomprensione tra D'Este e Campatelli, attento Bouyer che raccoglie il pallone e fa ripartire l'azione per i rossoneri
Dutu prova ad imbucare per Sia, ma il suo pallone è lungo e finisce direttamente in rimessa dal fondo
Eletu ci prova dai 25 metri, ma il suo tiro è debole e Tosi lo raccoglie agevolmente
Il Milan tiene palla e aspetta un varco nella difesa esperta dei gialloblu
Reazione decisa del Milan: Sala prova a riportare subito il risultato in parità con un colpo di testa botta sicura. Il suo tiro deve però fare i conti con un grande intervento di Tosi
Gol del Chievo, 0-1 ! D'este con un pallonetto magnifico dai 20 metri punisce l'uscita indecisa di Bouyer
Il Milan insiste e schiaccia il Chievo nella propria trequarti, senza però riuscire a trovare alcun varco
Azione prolungata del Milan, portata avanti da belle combinazioni di Sia e Sala, che però si conclude con un nulla di fatto. Chiude bene il Chievo con un attento Sbampato
Calcio d'angolo sventato dalla difesa rossonera, ma continua il forcing dei gialloblu
Il Chievo risponde ai rossoneri conquistando il primo calcio d'angolo del match
Prima occasione per il Milan! Perina, servito da Eletu, prova a sfondare sulla fascia destra ma viene chiuso da Sbampato. Rimessa dal fondo per i gialloblu
L'arbitro fischia! Inizia Milan Futuro-Chievo
Minuto di silenzio in memoria del giovane sciatore Matteo Franzoso scomparso tragicamente all'età di 25 anni
Tutto pronto! Milan Futuro e Chievo scendono in campo
Curiosità: presenti in tribuna ad assistere alla partita della squadra di Oddo anche Marco Landucci, Bernardo Corradi e altri membri dello staff della prima squadra
Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan Futuro-Chievo , 3^ giornata del campionato di Serie D 2025-2026, partita prevista alle ore 15:00 allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno (VA). Vediamo, dunque, gli schieramenti scelti dai due allenatori, Massimo Oddo e Fabrizio Cacciatore!
Milan Futuro (4-2-3-1): Bouyer; Cappelletti, Minotti, Dutu, Karaca; Sala, Eletu, Branca; Sia, Perina, Traoré. A disposizione: Longoni, Vladimirov, Perrucci, Borsani, Geroli, Hodzic, Magrassi, Domnitei, Asanji. Allenatore: Oddo.
Chievo (4-2-3-1): Tosi, Pisano, Sbampato, Ugge, Steffe, Prandini, Campatelli, Jassey, Trillo, De Cerchio, D'Este. A disposozione: Napoli. Ischia, Zuddasn, Baschirotto, Napoletano, Paloschi, Zanfisi, Odinelli, Turano. Allenatore: Cacciatore.
Milan Futuro e Chievo sono arrivati allo stadio 'Felice Chinetti': le due squadre ora si preparano per il match, che inizierà alle 15
+++ SERIE D, MILAN FUTURO-CHIEVO: LA DIRETTA LIVE +++
Alle ore 15:00, allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno (VA) si disputa il match tra Milan Futuro e Chievo valido per la terza giornata di Serie D 2025/26. Quella di oggi, si appresta ad essere una partita divertente: si affrontano infatti la prima in classifica, il Chievo, e la sesta, il Milan Futuro. Il percorso della squadra di Oddo finora è stato una vittoria contro il Pavia per 2-1 e un pareggio contro il Leon per 2-2, subendo una rimonta nel finale. Il Chievo di mister Fabrizio Cacciatore, invece, arriva alla sfida a punteggio pieno: due vittorie su due, 2-1 contro lo Scanzarosciate e 1-3 contro la Casatese Merate.
Entrambe le formazioni sono molto propense al gioco offensivo (4 gol il Milan e 5 il Chievo), ma dietro nessuna delle due squadre ha trovato un clean sheet in campionato (3 gol subiti il Milan e 2 il Chievo). Si prospetta quindi una partita ricca di gol: la posta in palio è avvicinarsi alla vetta per i rossoneri e confermarsi capolista per il Chievo. Seguite, dunque, con noi di 'PianetaMilan.it' la diretta testuale della gara e, successivamente, restate con noi - dopo il LIVE - per commento al match, pagelle rossonere e dichiarazioni dei protagonisti!
