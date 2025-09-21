Alle ore 15:00, allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno (VA) si disputa il match tra Milan Futuro e Chievo valido per la terza giornata di Serie D 2025/26: ecco il nostro LIVE testuale della gara dei giovani rossoneri di mister Massimo Oddo.

Francesco De Benedittis 21 settembre 2025 (modifica il 21 settembre 2025 | 17:35)

La squadra di Oddo parte male e al minuto 32' si ritrova già sotto 0-2. Grazie però ad una grande prova collettiva e alla qualità di Sala e Traore , il Milan riesce a completare una straordinaria rimonta che vale i 7 punti in classifica e rilancia i rossoneri nella corsa verso la vetta. Quel che conta sottolineare però è la grandissima prova di carattere da parte della squadra, che seppur giovanissima, è riuscita a rimontare e vincere contro una squadra esperta e ben attrezzata come il Chievo.

MILAN FUTURO 3-2 CHIEVO VERONA

90+5' Triplice fischio! Il Milan Futuro vince in rimonta per 3-2 contro il Chievo 90+4' Punizione di De Cerchio che sbatte sulla barriera 90+4' Ingenuità di Perina che regala una punizione al Chievo dai 16 metri 90+2' Ammonito Geroli per un intervento in ritardo su De Cerchio 90+1' Branca conquista una altra punizione fondamentale 90' Assegnati 5' minuti di recupero 88' Eletu sbaglia il controllo e rischia di regalare un pallone sanguinoso a Paloschi. Il centrocampista rossonero però compie un altro recupero fondamentale 86' Perina sbaglia e rischia di innescare un contropiede letale per il Chievo, ma Eletu ci mette una pezza e sventa ogni pericolo 85' Colpo di testa di Paloschi che per poco non trova la porta, brivido per la difesa rossonera 82' Branca conquista un calcio di punizione importantissimo che permette al Milan di respirare 80' Il Chievo alza i ritmi e prova il forcing finale per agguantare il pareggio 76' Gioco fermo! Colpo al volto per il capitano rossonero Dutu 75' Il Milan dopo i cambi passa ad una 3 formata da Perrucci, Dutu e Vladimirov 74' Mischia in area rossonera, pericoloso l'ex Milan Paloschi. Allontana la difesa di Oddo 72' Cambi Milan: escono l'ammonito Cappelletti e l'infortunato Minotti, al loro posto Perrucci e Vladimirov 71' Gioco fermo! Problemi fisici per Minotti 69' Ammonito Cappelletti! Il terzino rossonero stende Turano e interrompe un potenziale contropiede gialloblu 65' Contropiede del Milan non sfruttato al meglio, il quale si conclude con un fallo in attacco dell'appena entrato Domnitei 64' Grande giocata di Sia che da posizione centrale finta il tiro e si crea lo spazio per caricare il suo mancino che ancora una volta viene murato 62' Cambio Milan: esce uno stremato Traore per un probabile infortunio, al suo posto Domnitei 61' Geroli fa una grande giocata e serve Traore il quale vanifica il lavoro fatto dal compagno sbagliando il controllo 60' Milan che continua a gestire il possesso a 30' minuti dalla fine 57' Gol del Milan! 3-2! Rimonta completata da Cappelletti che trova una grande rete dalla distanza 53' Gol del Milan! 2-2 firmato da Chaka Traore, il quale imbucato da Geroli, si gira in un fazzoletto e riporta in parità la gara 50' Azione in solitaria di Perina, che salta 3 giocatori del Chievo e libera il suo sinistro, che però finisce su un giocatore gialloblu. Nel proseguire dell'azione anche il sinistro di Borsani ha la stessa sorte 48' Il gioco riprende! Bouyer si rialza e recupera la sua posizione tra i pali 48' Gioco fermo! Scontro tra Bouyer e D'Este. Il portiere rossonero ha la peggio 46' Cambi Milan: entrano Borsani e Geroli per Karaca e Sala 46' Inizia il secondo tempo di Milan Futuro-Chievo 45' Nessun minuto di recupero! Duplice fischio dell'arbitro, finisce 1-2 il primo tempo di Milan Futuro-Chievo 44' Sala si carica sulle spalle la squadra e prova a combinare con Branca, ma esce bene Tosi che gli nega la gioia della doppietta 43' Sala recupera palla e allarga per Perina, il quale per due volte si è visto il suo tiro murato 42' Gol del Milan! Sala accorcia le distanze e fa 1-2. Il numero 11 rossonero raccoglie un pallone vagante in area, lo mette giù e lo piazza sotto l'incrocio. Imprendibile anche per Tosi 40' Chievo rintanato nella sua trequarti, il Milan prova a sfondare sulla fascia con Branca il quale dopo un buon traversone riesce a conquistare un ottimo calcio d'angolo 38' Punizione dal limite affidata ad Eletu: il quale però colpisce la barriera e spreca una potenziale occasione 37' Ammonito Trillo per un fallo di mano in seguito ad una finta di Traore dal limite dell'area di rigore 32' Il Milan perde palla a centrocampo con Sala, il Chievo non perdona e raddoppia con De Cerchio. 0-2 per i gialloblu! 30' Gran lancio di Dutu che trova Sia, il quale dopo uno scambio con Traore viene involato verso la porta gialloblu. Sul suo cammino però trova un attentissimo Tosi che esce come un felino sul pallone e anticipa Sia 27' Cross pericoloso di Cappelletti che però prende in contro tempo sia Perina che Branca 25' Recupera palla il Milan con Minotti che poi innesca il movimento di Branca che a sua volta trova sulla fascia Sala, il quale prova un cross dal fondo molto interessante. Il traversone però finisce tra le braccia di Tosi 22' Incomprensione tra D'Este e Campatelli, attento Bouyer che raccoglie il pallone e fa ripartire l'azione per i rossoneri 21' Dutu prova ad imbucare per Sia, ma il suo pallone è lungo e finisce direttamente in rimessa dal fondo 18' Eletu ci prova dai 25 metri, ma il suo tiro è debole e Tosi lo raccoglie agevolmente 16' Il Milan tiene palla e aspetta un varco nella difesa esperta dei gialloblu 13' Reazione decisa del Milan: Sala prova a riportare subito il risultato in parità con un colpo di testa botta sicura. Il suo tiro deve però fare i conti con un grande intervento di Tosi 12' Gol del Chievo, 0-1 ! D'este con un pallonetto magnifico dai 20 metri punisce l'uscita indecisa di Bouyer 10' Il Milan insiste e schiaccia il Chievo nella propria trequarti, senza però riuscire a trovare alcun varco 7' Azione prolungata del Milan, portata avanti da belle combinazioni di Sia e Sala, che però si conclude con un nulla di fatto. Chiude bene il Chievo con un attento Sbampato 4' Calcio d'angolo sventato dalla difesa rossonera, ma continua il forcing dei gialloblu 3' Il Chievo risponde ai rossoneri conquistando il primo calcio d'angolo del match 2' Prima occasione per il Milan! Perina, servito da Eletu, prova a sfondare sulla fascia destra ma viene chiuso da Sbampato. Rimessa dal fondo per i gialloblu 1' L'arbitro fischia! Inizia Milan Futuro-Chievo 15:01 Minuto di silenzio in memoria del giovane sciatore Matteo Franzoso scomparso tragicamente all'età di 25 anni 15:00 Tutto pronto! Milan Futuro e Chievo scendono in campo 14:55 Curiosità: presenti in tribuna ad assistere alla partita della squadra di Oddo anche Marco Landucci, Bernardo Corradi e altri membri dello staff della prima squadra 14:30 Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan Futuro-Chievo , 3^ giornata del campionato di Serie D 2025-2026, partita prevista alle ore 15:00 allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno (VA). Vediamo, dunque, gli schieramenti scelti dai due allenatori, Massimo Oddo e Fabrizio Cacciatore! Milan Futuro (4-2-3-1): Bouyer; Cappelletti, Minotti, Dutu, Karaca; Sala, Eletu, Branca; Sia, Perina, Traoré. A disposizione: Longoni, Vladimirov, Perrucci, Borsani, Geroli, Hodzic, Magrassi, Domnitei, Asanji. Allenatore: Oddo. Chievo (4-2-3-1): Tosi, Pisano, Sbampato, Ugge, Steffe, Prandini, Campatelli, Jassey, Trillo, De Cerchio, D'Este. A disposozione: Napoli. Ischia, Zuddasn, Baschirotto, Napoletano, Paloschi, Zanfisi, Odinelli, Turano. Allenatore: Cacciatore. 13:55 Milan Futuro e Chievo sono arrivati allo stadio 'Felice Chinetti': le due squadre ora si preparano per il match, che inizierà alle 15

+++ SERIE D, MILAN FUTURO-CHIEVO: LA DIRETTA LIVE +++

Alle ore 15:00, allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno (VA) si disputa il match tra Milan Futuro e Chievo valido per la terza giornata di Serie D 2025/26. Quella di oggi, si appresta ad essere una partita divertente: si affrontano infatti la prima in classifica, il Chievo, e la sesta, il Milan Futuro. Il percorso della squadra di Oddo finora è stato una vittoria contro il Pavia per 2-1 e un pareggio contro il Leon per 2-2, subendo una rimonta nel finale. Il Chievo di mister Fabrizio Cacciatore, invece, arriva alla sfida a punteggio pieno: due vittorie su due, 2-1 contro lo Scanzarosciate e 1-3 contro la Casatese Merate.

Entrambe le formazioni sono molto propense al gioco offensivo (4 gol il Milan e 5 il Chievo), ma dietro nessuna delle due squadre ha trovato un clean sheet in campionato (3 gol subiti il Milan e 2 il Chievo). Si prospetta quindi una partita ricca di gol: la posta in palio è avvicinarsi alla vetta per i rossoneri e confermarsi capolista per il Chievo. Seguite, dunque, con noi di 'PianetaMilan.it' la diretta testuale della gara e, successivamente, restate con noi - dopo il LIVE - per commento al match, pagelle rossonere e dichiarazioni dei protagonisti!