Serie C – Torres-Milan futuro 0-0 al 45′: poche occasioni | LIVE News

allo Vanni Sanna di Sassari , dove tra poco, alle 20:45 , andrà in scena la sfida tra Milan Futuro e Torres , il recupero valevole per la terza giornata del campionato di Serie C Now . Qui sotto il Live della partita.

+++ PROLOGO +++

Dopo la sconfitta contro l'Ascoli, il Milan Futuro si prepara ad affrontare la Torres in trasferta. I rossoneri scenderanno in campo per il recupero della terza giornata di Serie C, partita precedentemente rinviata a causa dei numerosi giocatori convocati in nazionale. Fino ad ora, i rossoneri hanno incontrato notevoli difficoltà in Lega Pro, con 2 sconfitte e 1 pareggio. L'inizio di stagione è stato complicato anche a causa dei molti giovani in squadra. Questa mancanza di esperienza sta pesando sui risultati del Diavolo. Sarà interessante osservare se i giovani del Milan riusciranno a reagire e migliorare la loro situazione.