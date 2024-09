Serie C – Milan Futuro-SPAL 2-1: prima vittoria per Bonera! | PM News

Il Milan Futuro ospita la SPAL. I rossoneri sono in cerca della prima vittoria in Serie C. Segui con noi il LIVE testuale del match

26 settembre 2024

Arrivano finalmente i tre punti per il Milan Futuro! Bonera trova la sua prima vittoria e lo fa con una gara accorta contro la Spal. I rossoneri non hanno sofferto nel primo tempo, ma hanno rischiato nella ripresa. Il primo gol in Serie C su azione per il Diavolo arriva da Hodzic (qui il commento). Decide Chaka Traoré sul finale (le pagelle). Solo panchina per Camarda.

Milan Futuro 2-1 SPAL

Finisce qui! Il Milan Futuro trova i primi tre punti della stagione contro la SPAL! Grazie per aver seguito con noi il match. 90' Saranno 4 i minuti di recupero. 86' Altro cambio nel Milan: esce Vos ed entra Sia. 85' Sorpasso del Milan! Chaka Traorè si lancia in tuffo dopo una spizzata di testa e beffa Melgrati firmando la rete del sorpasso! 2-1! 84' Doppio cambio per la SPAL: entrano Radrezza e Nador per far spazio a Buchel e Bassoli. 82' Gol della SPAL. Arena approfitta di una brutta parata di Raveyre e con una zampata ribadisce in rete con lo sfortunato errore del portiere rossonero. 1-1. 74' Cartellino giallo per Mignanelli. 72' Doppio cambio nel Milan: entrano Fall e Traoré al posto di Cuenca e Liberali. 68' Gol del Milan Futuro! Hodzic prende la mira fuori l'area di rigore e fa partire una conclusione che si infila all'angolino! 1-0 e rossoneri in vantaggio! 65' Ammonizione anche per Buchel. 62' Altro cambio per la SPAL: entra Antenucci ed esce Karllson. 57' Arriva un'altra ammonizione. Cartellino giallo per Rao. 53' Altra ammonizione, stavolta per Arena. 49' Prima ammonizione del match. Cartellino giallo per Cuenca. 48' Clamorosa occasione per la SPAL. I rossoneri sbagliano nell'uscita dal basso e consegnano il pallone a D'Orazio ma quest'ultimo sbaglia clamorosamente a pochi metri dalla porta. 45' Cambio anche per la SPAL: esce Bidauoi ed entra Rao. 45' Doppio cambio per il Milan: escono Zeroli e Longo per far posto a Turco e Hodzic. Si ricomincia! Inizia il secondo tempo fra Milan Futuro e SPAL! Finisce qui il primo tempo fra Milan Futuro e SPAL. 45' Ci saranno 2 minuti di recupero. 40' Grande occasione per il Milan! Cuenca conduce un contropiede, duetta con Magni e conclude con un sinistro che sfiora il primo palo! 38' Ci prova Sandri con un sinistro a giro, ma Melgrati blocca il pallone senza alcun problema. 32' Il Milan Futuro ora cerca di prendere il pallino del gioco e costringe la SPAL ad arretrare. 26' Prima occasione per il Milan Futuro! Bozzolan affonda sulla fascia e mette al centro un pallone sul quale si fionda Longo ma la sua conclusione non trova la porta! 24' Match per ora molto tattico: entrambe le squadre non riescono a trovare trame offensive. 18' Primo, e forzato, cambio per la SPAL: esce El Kaddouri ed entra Zammarini. 14' Il Milan Futuro prova a imbastire delle azioni offensive ma la SPAL si difende in blocco e con reparti molto stretti fra loro. 6' Ci prova subito la SPAL con un tiro dalla distanza di Awua, ma il pallone finisce alto sulla traversa. Si comincia! Inizia il match fra Milan Futuro e SPAL! LE FORMAZIONI UFFICIALI MILAN FUTURO (4-2-3-1): Raveyre; Magni, Coubis, Minotti, Bozzolan; Vos, Sandri; Cuenca, Zeroli, Liberali; Longo. A disp.: Matrantonio, Pittarella, Hodzic, Malaspina, Alesi, Camarda, Dutu, D’Alessio, Fall, Sia, Traore, Turco, Zukic. All. Bonera. SPAL (4-3-3): Melgrati, Bruscagin, Awua, El Kaddouri, Karllson, Mignanelli, Arena, Bassoli, D’Orazio, Bidauoi, Buchel. A disp.: Galeotti, Meneghetti, Antenucci, Radrezza, Rao, Polito, Sottini, Ntenda, Zammarini, Bachini, Nador, Camelio, Kane. All. Dossena.

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno dove tra poco, alle ore 18:30, andrà in scena Milan Futuro-SPAL, partita della 6^ giornata del campionato Serie C Now per la stagione 2024-2025

Sarà una fida delicata per il Milan Futuro, che sta attraversando un inizio di stagione difficile, con appena due punti conquistati finora. La SPAL, invece, ha ottenuto due vittorie consecutive. I ferraresi stanno risalendo in classifica dopo un complicato avvio in cui aveva raccolto solo un punto nelle prime tre partite.