Il Milan Primavera continua con la sua stagione: la squadra guidata da Renna gioca spesso con tantissimi giovani ben al di sotto della media delle altre squadre presenti nel campionato Under 20 italiano. I giovani rossoneri arrivano da tre risultati utili consecutivi: dopo il KO nel derby contro l'Inter, infatti, il Milan Primavera ha pareggiato per 1-1 contro Bologna e Verona, mentre ha vinto l'ultima partita contro il Parma.
Napoli-Milan 0-0 del campionato Primavera in diretta: comincia la partita! | LIVE NEWS
Una stagione fatta di alti e bassi finora, tanto è vero che il Milan Primavera si trova praticamente a metà classifica: dodicesimo posto con 22 punti in 16 partite giocate. Oggi il Milan Primavera affronterà il Napoli Primavera, in una sfida importante. I giovane partenopei, infatti, si trovano al momento sotto di due punti rispetto ai rossoneri. La gara si giocherà oggi 21 dicembre 2025 alle ore 15:00 presso lo 'Stadio Giuseppe Piccolo'. Vedremo se i giovani rossoneri continueranno con i risultati positivi.
OCCASIONE MILAN. Plazzotta scarica un destro potente da fuori area, dopo una bella costruzione che ha portato al cross da sinistra di Perera. Si parte subito forte.
Comincia la sfida tra Napoli e Milan, partita valida per la 17^ giornata del Campionato Primavera 1.
Sono da poco ufficiali le formazioni di Napoli-Milan, 17^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026, partita prevista alle ore 15:00 allo 'Stadio Giuseppe Piccolo'. Vediamo, dunque, gli schieramenti scelti dai due allenatori, Dario Rocco e Giovanni Renna.
NAPOLI: Spinelli; Cimmarruta, Gambardella, Garofalo, Smeraldi, Camelio, Caucci, Lo Scalzo, Gorica, Genovese, Olivieri. A disposizione: Lattisi, De Luca, Nardozi, Raggioli, Borriello, D'Angelo, Anic, Eletto, De Martino, Saviano, Maida. Allenatore: Dario Rocco
MILAN (4-3-3): Longoni; Perera, Colombo, Cullotta, Tartaglia; Pandolfi, Mancioppi, Plazzotta; Di Siena, Lontani, Castiello. A disposizione: Faccioli, Catalano, Pagliei, Dotta, Grilli, Seedorf, Di Maria, Nolli, Angelicchio, Cisse, Vechiu. Allenatore: Giovanni Renna
