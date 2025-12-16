L'allenatore del Milan Primavera, Giovanni Renna, ha rilasciato alcune parole dopo la vittoria per 2-0 contro il Parma

Dopo il pareggio della scorsa settimana, il Milan Primavera torna a vincere: battuto il Parma con un netto e pulito 2-0 grazie alle reti di Zukic e Scotti. Al termine del match, l'allenatore rossonero Giovanni Renna ha voluto rilasciare delle dichiarazioni. Il video.