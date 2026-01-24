giovanili

Primavera, Milan-Inter 2-0 in diretta: infortunio muscolare per Castiello | LIVE NEWS

Primavera 1, il derby Milan-Inter in diretta | LIVE NEWS
Allo 'Sportitalia Village' di Carate Brianza si disputa Milan-Inter, 22^ giornata del campionato Primavera 1 2025-26: segui il nostro LIVE
Redazione

24/01/2026 - 13:00
MILAN PRIMAVERA
2-0
INTER PRIMAVERA
62'
cambio

Quarto cambio per l'Inter. Esce Mosconi, entra El Mahboubi.

57'
cambio

Cambio per il Milan. Esce Castiello per infortunio, entra Cissè.

55'

Infortunio per il Milan. Allungo di Castiello che sente subito tirare il retro coscia sinistro. Brutte immagini dal campo.

53'
cambio

Terzo cambio per l'Inter. Fuori La Torre, dentro Mancuso.

46'
cambio

Doppio cambio per l'Inter. Entrano Marello e Breda, escono Della Mora e Nenna.

46'
inzio-secondo-tempo

Comincia il secondo tempo del derby di Milano!

45'
fine-primo-tempo

Finisce il primo tempo del derby. Milan 2, Inter 0.

36'
goal

GOL DEL MILAN!! Raddoppio rossonero con Perera. Punizione di Lontani sul secondo palo, Perera schiaccia e non lascia scampo al portiere avversario.

27'
goal

GOL DEL MILAN!!Lontani sblocca il derby di Milano. Palla morbida di Pandolfi, colpo di testa angolato di Lontani che porta in vantaggio i rossoneri.

25'

Tanta intensità ma poche occasioni da gol per le due squadre.

11'
occasione

OCCASIONE MILAN. Punizione di Lontani ribattuta da Taho, arriva Mancioppi che va vicino al gol del vantaggio.

7'
occasione

OCCASIONE MILAN. Lontani riceve al limite dell'area, lascia partire un destro che termina a lato.

1'

Fischia l'arbitro Pizzi. Comincia la sfida tra Milan e Inter, partita valida per la 22^ giornata del Campionato Primavera 1.

Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Inter, 22^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026, partita prevista alle ore 14:00 allo 'SportItalia Village'. Vediamo, dunque, gli schieramenti scelti dai due allenatori, Giovanni Renna e Benito Carbone.

MILAN: Faccioli, Tartaglia, Pandolfi, Mancioppi, Lontani, Perera, Colombo, Nolli, Scotti (c), Cullotta, Castiello. A disposizione: Longoni, Catalano, Del Forno, Zaramella, Petrone, Perina, Mazzeo, Angelicchio, Cisse, Vechiu. Allenatore: Giovanni Renna.

INTER: Thao, Della Mora, Cerpelletti (c), Zounin, Ballo, La Torre, Kukulis, Nenna, Mosconi, Pelletti. A disposizione: Farronato, Marello, Pinotti, Conti, Putsen, El Mahboubi, Virtuani, Mancuso, Vukoje, Breda, Pirola. Allenatore: Benito Carbone.

