Primavera, Milan-Inter 2-0 in diretta: infortunio muscolare per Castiello | LIVE NEWS
Quarto cambio per l'Inter. Esce Mosconi, entra El Mahboubi.
Cambio per il Milan. Esce Castiello per infortunio, entra Cissè.
Infortunio per il Milan. Allungo di Castiello che sente subito tirare il retro coscia sinistro. Brutte immagini dal campo.
Terzo cambio per l'Inter. Fuori La Torre, dentro Mancuso.
Doppio cambio per l'Inter. Entrano Marello e Breda, escono Della Mora e Nenna.
Comincia il secondo tempo del derby di Milano!
Finisce il primo tempo del derby. Milan 2, Inter 0.
GOL DEL MILAN!! Raddoppio rossonero con Perera. Punizione di Lontani sul secondo palo, Perera schiaccia e non lascia scampo al portiere avversario.
GOL DEL MILAN!!Lontani sblocca il derby di Milano. Palla morbida di Pandolfi, colpo di testa angolato di Lontani che porta in vantaggio i rossoneri.
Tanta intensità ma poche occasioni da gol per le due squadre.
OCCASIONE MILAN. Punizione di Lontani ribattuta da Taho, arriva Mancioppi che va vicino al gol del vantaggio.
OCCASIONE MILAN. Lontani riceve al limite dell'area, lascia partire un destro che termina a lato.
Fischia l'arbitro Pizzi. Comincia la sfida tra Milan e Inter, partita valida per la 22^ giornata del Campionato Primavera 1.
Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Inter, 22^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026, partita prevista alle ore 14:00 allo 'SportItalia Village'. Vediamo, dunque, gli schieramenti scelti dai due allenatori, Giovanni Renna e Benito Carbone.
MILAN: Faccioli, Tartaglia, Pandolfi, Mancioppi, Lontani, Perera, Colombo, Nolli, Scotti (c), Cullotta, Castiello. A disposizione: Longoni, Catalano, Del Forno, Zaramella, Petrone, Perina, Mazzeo, Angelicchio, Cisse, Vechiu. Allenatore: Giovanni Renna.
INTER: Thao, Della Mora, Cerpelletti (c), Zounin, Ballo, La Torre, Kukulis, Nenna, Mosconi, Pelletti. A disposizione: Farronato, Marello, Pinotti, Conti, Putsen, El Mahboubi, Virtuani, Mancuso, Vukoje, Breda, Pirola. Allenatore: Benito Carbone.
