Primavera 1 TIM – Empoli-Milan 2-1: sconfitta per Abate | PM NEWS

Il Milan perde per 2-1 sul campo dell'Empoli. Per i rossoneri la prima sconfitta in campionato. Abate paga il bruttissimo primo tempo. Apprezzabile lo sforzo degli ultimi minuti. I rossoneri sono andati vicinissimo al pareggio con Cuenca. Inter in testa da sola al campionato. Note positive: la voglia dei ragazzi di non mollare mai, anche sotto di due gol a zero (QUI IL COMMENTO). Per il Milan grande prestazione di Cuenca e assenza di Simic che si è sentita (QUI LE PAGELLE).