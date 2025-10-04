Primavera 1, Milan-Monza: la diretta della partita | LIVE NEWS

PIANETAMILAN giovanili news milan primavera Primavera 1, Milan-Monza 2-2: qualche rammarico per questo pari | LIVE NEWS

Oggi alle 13:00 si gioca allo Sportitalia Village di Carate Brianza Milan-Monza, partita valida per la 7^ giornata del campionato Primavera 1. Segui qui con noi di 'Pianeta Milan' il LIVE del match
Redazione PM

Il Milan Primavera pareggia 2-2 contro il Monza. La squadra di Giovanni Renna ha dominato per larghi tratti la gara senza riuscire a concretizzare questo predominio. È un pareggio che lascia l'amaro in bocca per alcune occasioni sprecate. I biancorossi sono stati molto cinici, realizzando due reti nonostante le poche chances avute.

04/10/2025 - 13:00
MILAN PRIMAVERA
MONZA PRIMAVERA
90'+6
fine-match

Triplice fischio: 2-2 tra Milan e Monza. 2 punti persi dai rossoneri

90'+3
occasione

Vicinissima al 2-3 il Monza con Fardin. Palla di poco a lato

90'

6 minuti di recupero

90'
cambio

Ultimo doppio cambio per il Monza: Fardin e Castelli in campo al posto di Attinasi e Mout

89'
goal

Pareggia i conti Plazzotta!! Altro grandissimo gol dalla distanza per il Milan

89'
occasione

Perera vicino al pareggio su grande assist di Mancioppi

88'
occasione

Scotti prova a girare i porta con una rovesciata. Troppo debole la conclusione

84'
cambio

Fuori La Mantia, dentro Zaramella per il Milan

77'
cambio

Secondo cambio per i rossoneri: Mancioppi entra al posto di Pandolfi

76'
goal

1-2 per il Monza! Azarov spinge in porta una palla restata in area sugli sviluppi di corner

75'
cambio

Romanini entra in campo per Fogliaro nei biancorossi

73'
cambio

Primo cambio per il Milan: dentro Samb per Castiello

72'
occasione

Altro buon intervento di Strainjar sul suo palo su una conclusione ravvicinata di Plazzotta

67'
occasione

Castiello calcia alto dopo una buona azione offensiva dei rossoneri

65'
cambio

Seconda sostituzione per gli ospiti: fuori De Bonis, dentro Scaramelli

64'
occasione

Occasionissima per Pandolfi che calcia forte sul primo palo. Strainjar para con l'aiuto del legno della porta

63'
occasione

Ossola ancora pericoloso con un tiro da fuori. Strainjar devia in angolo

58'
ammonizione

Azavorvs ammonito per un fallo su Scotti che stava ripartendo. Primo cartellino giallo del match

54'
occasione

Scotti calcia troppo centrale dopo una buona azione personale

53'
goal

Pareggia i conti Ballabio. Anticipa tutti su un cross dalla sinistra e fa 1-1

50'
goal

Vicino alla doppietta personale La Mantia. Bella combinazione con Plazzotta e poi palla alta

46'
goal

1-0 Milan!! Grande tiro da fuori di La Mantia, che sblocca il match con una bellissima rete

46'
cambio

Prima sostituzione per il Monza: entra Gaye al posto di Zanni

46'
inzio-secondo-tempo

Inizia il secondo tempo!

45'
fine-primo-tempo

Il primo tempo finisce in parità: punteggio bloccato sullo 0-0.

37'
occasione

Scotti calcia centrale. Facile la presa per Strainjar

36'
occasione

Altra bella azione di Ossola, la sua imbucata trova Castiello che calcia contro il difensore e conquista il corner

32'
occasione

Bella azione sulla fascia destra di Ossola. Il suo cross a rientrare pesca Perera sul secondo palo. Il terzino si inserisce bene ma schiaccia male il suo colpo di testa. Palla sopra la traversaa

30'
occasione

Bella occasione per Pandolfi, che si libera bene di Diene e calcia di poco a lato

20'
occasione

Il Monza si affaccia per la prima volta dalle parti di Bouyer sul primo calcio d'angolo del match

18'

Il Milan continua a premere in maniera costante, il Monza resiste

12'
occasione

Grandissima azione di Scotti che dribbla il diretto avversario e poi si accentra con due scambi con i compagni. La sua conclusione termina di poco a lato

11'
occasione

Bella ripartenza in verticale del Milan. Ossola serve Castiello sulla corsia di sinistra, il suo cross è troppo alto per Scotti

5'

È il Milan che fa la partita, il Monza per ora resta basso e compatto

1'
inzio-match

Inizia Milan-Monza, match valido per la 7^ giornata del campionato di Primavera 1.

Formazioni ufficiali.

Milan (4-3-3): Bouyer; Nolli, Colombo, Zukic, Perera; La Mantia, Pandolfi, Plazzotta; Scotti, Castiello, Ossola. Allenatore: Renna.

Monza (3-5-2): Strajnar; Azarvos, Villa, Albè, Zanni, Ballabio, Diene, Mout, Attinasi, De Bonis, Fogliario. Allenatore: Zenoni.

+++ PRIMAVERA, MILAN-MONZA: LA DIRETTA LIVE +++

Alle ore 13:00, allo Sportitalia Village di Carate Brianza, si disputerà Milan-Monza, partita valida per la 7^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. I rossoneri di Giovanni Renna e i biancorossi di Oscar Brevi (anche se oggi ci sarà Cristian Zenoni in panchina) arrivano all'appuntamento, rispettivamente, con 10 e 9 punti dopo 6 giornate già disputate.

Il Milan Primavera ha esordito vincendo (2-1) sul campo del Lecce alla prima giornata. Poi ha incassato due sconfitte consecutive in casa, contro Sassuolo (1-2) e Genoa (0-2). Questo prima di tornare a vincere (2-0) ancora in trasferta, stavolta sul campo del Cagliari. Successivamente nella gara interna contro il Frosinone è arrivato il primo pareggio stagionale (1-1). L'ultima partita, invece, ha visto i rossoneri vincere in trasferta sul campo della Cremonese (0-1).

Il Monza ha vinto e perso lo stesso numero di partite: 3. Dopo la sconfitta all'esordio contro l'Inter (0-1), sono arrivati due successi consecutivi: Hellas Verona-Monza 0-1 e Monza-Cagliari 2-0. Poi sono arrivate una sconfitta sul campo del Lecce (2-1), una vittoria sul campo della Lazio (0-1) e la recente sconfitta in casa contro la Fiorentina (1-2).

Ora, in Milan-Monza, che sarà arbitrata dal signor Giuseppe Risoli di Locri, il Diavolo vuole bissare il successo di sette giorni fa. Seguite con noi di 'PianetaMilan.it' la diretta testuale della partita. Successivamente, restate sempre con noi - dopo il LIVE - per commento al match, pagelle rossonere e dichiarazioni dei protagonisti!

