Milan-Hellas Verona Primavera 0-1 in diretta: gol degli ospiti con Pavanati | LIVE NEWS

Milan-Hellas Verona Primavera 0-1 in diretta: gol degli ospiti con Pavanati | LIVE NEWS - immagine 1
Alle ore 14:00, al 'SportItalia Village' di Carate Brianza (MB) si disputerà Milan-Hellas-Verona, valida per la 14^ giornata del campionato Primavera 1 2025/26: segui il nostro LIVE testuale
05/12/2025 - 14:00
MILAN PRIMAVERA
0-1
HELLAS VERONA PRIMAVERA
24'
ammonizione

Prima ammonizione per il Milan. Pandolfi atterra un giocatore del Verona dal collo. Giallo giusto

22'
ammonizione

Secondo giallo per il Verona. Szimionas ferma in modo irregolare Di Siena al limite dell'area.

18'
goal

GOL HELLAS VERONA. Cross rasoterra di Monticelli dalla sinistra, colpisce da solo col piattone il Capitano Pavanati. Vantaggio degli ospiti dopo il palo rossonero.

14'
occasione

OCCASIONE HELLAS VERONA. Monticelli ha una buona occasione in area, calcia in modo debole tra le braccia di Bouyer.

12'
palo

Palo del Milan! Sulla respinta corta in seguito alla punizione di Plazzotta, ci arriva per primo Scotti che colpisce il palo da pochi metri.

12'
occasione

OCCASIONE PER IL MILAN. Plazzotta calcia una bella punizione dalla destra col suo sinistro fatato, Castagnini respinge.

10'
ammonizione

Primo ammonito del match è Tagne del Verona. Fallo in ritardo su Di Siena lanciato sulla fascia destra.

1'
inzio-match

Fischio d'inizio dell'arbitro Dasso: è iniziata Milan-Hellas Verona Primavera!

Le squadre scendono in campo per Milan-Hellas Verona del campionato Primavera.

Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Hellas Verona, 14^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026, partita prevista alle ore 14:00 allo 'SportItalia Village' di Carate Brianza (MB). Vediamo, dunque, gli schieramenti scelti dai due allenatori, Giovanni Renna Paolo Sammarco!

 

MILAN (4-3-3): Bouyer; Nolli , Colombo, Vladimirov, Perera; Pandolfi, Mancioppi, Plazzotta; Di Siena, Scotti, Ossola. A disposizione: Bianchi, Tartaglia, Pagliei, Dotta, Lontani, Batistini, Angelicchio, Cullotta, Cissè, Samb, Vechiu. Allenatore: Renna.

 

HELLAS VERONA: Castagnini; Popovic, Martini, Szimionas, Vermesan, Pavanati, Monticelli, Feola, Akalé, Tagne, Yildiz. A disposizione: Tommasi, Kurti, Garofalo, Vapore, Murati, De Battisti, De Rossi, Stella, Casagrande, Barry, Peci. Allenatore: Sammarco

