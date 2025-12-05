giovanili
Milan-Hellas Verona Primavera 0-1 in diretta: gol degli ospiti con Pavanati | LIVE NEWS
Prima ammonizione per il Milan. Pandolfi atterra un giocatore del Verona dal collo. Giallo giusto
Secondo giallo per il Verona. Szimionas ferma in modo irregolare Di Siena al limite dell'area.
GOL HELLAS VERONA. Cross rasoterra di Monticelli dalla sinistra, colpisce da solo col piattone il Capitano Pavanati. Vantaggio degli ospiti dopo il palo rossonero.
OCCASIONE HELLAS VERONA. Monticelli ha una buona occasione in area, calcia in modo debole tra le braccia di Bouyer.
Palo del Milan! Sulla respinta corta in seguito alla punizione di Plazzotta, ci arriva per primo Scotti che colpisce il palo da pochi metri.
OCCASIONE PER IL MILAN. Plazzotta calcia una bella punizione dalla destra col suo sinistro fatato, Castagnini respinge.
Primo ammonito del match è Tagne del Verona. Fallo in ritardo su Di Siena lanciato sulla fascia destra.
Fischio d'inizio dell'arbitro Dasso: è iniziata Milan-Hellas Verona Primavera!
Le squadre scendono in campo per Milan-Hellas Verona del campionato Primavera.
Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Hellas Verona, 14^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026, partita prevista alle ore 14:00 allo 'SportItalia Village' di Carate Brianza (MB). Vediamo, dunque, gli schieramenti scelti dai due allenatori, Giovanni Renna e Paolo Sammarco!
MILAN (4-3-3): Bouyer; Nolli , Colombo, Vladimirov, Perera; Pandolfi, Mancioppi, Plazzotta; Di Siena, Scotti, Ossola. A disposizione: Bianchi, Tartaglia, Pagliei, Dotta, Lontani, Batistini, Angelicchio, Cullotta, Cissè, Samb, Vechiu. Allenatore: Renna.
HELLAS VERONA: Castagnini; Popovic, Martini, Szimionas, Vermesan, Pavanati, Monticelli, Feola, Akalé, Tagne, Yildiz. A disposizione: Tommasi, Kurti, Garofalo, Vapore, Murati, De Battisti, De Rossi, Stella, Casagrande, Barry, Peci. Allenatore: Sammarco
