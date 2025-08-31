Si conclude la terza partita di campionato di Primavera 1: Milan-Genoa 0-2 per gli ospiti. Nonostante il risultato, la gara è stata gestita per larghi tratti dalla squadra di Renna, che ha pagato alcune distrazioni difensive, come già accaduto contro il Sassuolo.
partite
Primavera 1, Milan-Genoa 0-2: seconda sconfitta consecutiva per Renna | PM News
È la seconda sconfitta consecutiva per i rossoneri, che durante la pausa dovranno lavorare sui dettagli difensivi. Bene, invece, l’atteggiamento mostrato oggi dalla squadra.
Cala il sipario al Piola di Novara, Milan-Genoa finisce 0-2
Ammonizione Genoa! Punito l'intervento di Odero
Mancioppi si coordina bene, ma il tiro termina fuori.
Scotti guadagna un calcio d’angolo.
Cullotta prova a forzare la giocata, la perde, ma l’ottimo Bonomi recupera il pallone. Tanti errori in questo finale di partita.
Assegnati 6 minuti di recupero.
La difesa del Genoa spazza via il pallone, ma il Milan continua il forcing finale. Tra i più propositivi, Bonomi e Plazzotta.
Tentativi disperati del Milan per scalfire la solida difesa del Grifone, che in questo momento resta tutta dietro la linea della palla.
Il Genoa conquista una rimessa nella metà campo del Milan. Il Grifone torna a respirare, mantenendo il possesso dopo un secondo tempo passato in apnea.
Il Milan alza il ritmo: forcing offensivo dei rossoneri alla ricerca del gol.
Cambio Milan! Esce: Castiello. Entra: Domnitei.
Gioco fermo: infortunio per Celik.
Occasione Milan! Cross forte rasoterra di Perera, Scotti non riesce a intervenire e il pallone arriva sui piedi di Piermarini, che calcia alto
Cambio Milan! Esce: Sala. Entra: Plazzotta.
Riprende il gioco! Finito il cooling break
Gioco fermo: cooling break.
Cambio Genoa! Esce: Romano. Entra: Grossi.
Il Genoa è in difficoltà: buon momento per il Milan, che prova a sfruttare l’occasione per rimettersi in partita.
Occasione Milan! Tiro-cross di Bonomi allontanato dalla difesa ligure, poi Lontani prova a forzare il gioco.
Punizione dal limite per il Milan, affidata al piede preciso di Lontani, che calcia sul primo palo trovando una strepitosa risposta di Lysionok. Sulla ribattuta, Di Siena spreca l’occasione per accorciare le distanze.
Cambio Genoa! Esce: Doucoure. Entra: Arata
Frazione di gioco molto spezzettata, con numerosi errori tecnici ambo i lati.
Cambi Milan! Escono: Cappelletti e Ossola. Entrano: Di Siena e Bonomi
Occasione Genoa! Tiro di Albe deviato da Cappelletti, che salva i rossoneri.
Gioco fermo! Infortunio per il protagonista assoluto della partita, Marco Romano, rimasto a terra dopo un contrasto con Sala.
Cambio Milan! Esce Borsani, entra Perera
Inizia il secondo tempo! La partita riparte con Milan e Genoa pronti a giocarsi i restanti 45 minuti. I rossoneri proveranno a ribaltare il risultato di 0-2 del primo tempo
Duplice fischio, finisce il primo tempo. Milan-Genoa 0-2 !
Occasione Genoa! Zulevic controlla palla e scarica per Lafont, che prova il mancino dai 25 metri. Tiro potente che termina di poco alto sopra la traversa.
Il Genoa gestisce il possesso palla, mentre i rossoneri provano a recuperare con un pressing alto.
Assegnati 3 minuti di recupero!
Rossoneri in difficoltà! Ottima doppia parata di Longoni, prima su Zulevic e poi su Romano.
Gol del Genoa! Doppietta di Romano: dopo un contropiede iniziato da Lafont e conclusosi con un tiro di Odero parato da Longoni, Romano sfrutta la ribattuta, resiste all’intervento di Cappelletti e insacca. Genoa avanti 0-2!
Ammonizione Genoa! Punito l'intervento in ritardo di Doucoure su Lontani
Occasione Genoa! Da una rimessa laterale, Zulevic sfrutta il fisico e serve Romano, che poi imbuca nuovamente per l'attaccante del Genoa e conclude con un mancino rasoterra. Longoni chiude bene con il piede.
Ammonizione Milan! Punito l'intervento in ritardo del giovane Borsani
Ammonizione Milan! Punito l'intervento in ritardo di Ossola
Ossola recupera dopo un errore del portiere del Genoa e scarica indietro per Scotti, che prova il tiro dalla distanza. Il tiro a giro termina alto, fuori dallo specchio della porta.
Traversa del Milan! Ossola sfiora il gol del pareggio, rossoneri vicini a riequilibrare il match.
Finito il cooling break, il gioco riprende.
Gioco fermo: cooling break!
Grande parata di Longoni, che respinge il tiro di Zulevic sul palo. Genoa ad un passo dal raddoppio!
Occasione Milan! Dagli sviluppi del calcio d’angolo, Scotti sfiora un eurogol in rovesciata, con il pallone che termina di poco fuori. Applausi dello stadio.
Scotti prova a penetrare nell’area di rigore, ma la difesa rossoblù lo ferma.
Calcio di punizione dalla trequarti affidato a Lontani, la difesa del Genoa spazza bene.
Calcio d’angolo affidato a Lontani, battuto con precisione. Sugli sviluppi, Ossola prova un pericoloso colpo di testa.
I rossoneri provano a reagire: Cappelletti conquista il primo calcio d’angolo per il Milan.
Curiosità: ad assistere alla partita della squadra di mister Renna ci sono anche i responsabili del settore giovanile, Vergine e Kirovski, insieme a mister Oddo del Milan Futuro.
Gol del Genoa! Marco Romano sblocca il match e porta i rossoblù sull’1-0. L’attaccante del Grifone punisce la difesa del Milan e, a tu per tu con Longoni, non lascia scampo al portiere rossonero.
Buon avvio del Milan: rossoneri aggressivi, recuperano spesso il pallone
È iniziata Milan-Genoa, primo possesso per i rossoneri.
Squadre in campo: Milan con la classica maglia rossonera, Genoa in completo bianco.
Mancano 10 minuti all’inizio di Milan-Genoa, ultima partita della terza giornata del campionato Primavera 1.
+++ PRIMAVERA 1: MILAN-SASSUOLO, IL LIVE DELLA PARTITA +++
Amici di PianetaMilan.it, benvenuti allo stadio 'Silvio Piola' di Novara (NO): dove tra poco, alle 16:30, andrà in scena Milan-Genoa, terza partita del campionato di Primavera 1 2025/26. I rossoneri arrivano all’appuntamento dopo un esordio vincente contro il Lecce per 2-1, grazie alla doppietta di Simone Lontani, e una sconfitta per 2-1 in casa contro il Sassuolo di Emiliano Bigica. Il Genoa di Jacopo Sbaravati, invece, viene da un esordio vittorioso contro la Lazio per 2-1 e da un pareggio nella scorsa giornata contro la Fiorentina.
Si prospetta dunque un match divertente e ricco di emozioni. Soprattutto considerando i giovani talenti che scenderanno in campo. Rimanete con noi per il LIVE testuale del match tra Milan e Genoa, per non perdervi neanche un’azione in diretta!
LE FORMAZIONI UFFICIALI:
MILAN (4-3-3): Longoni; Borsani, Cullotta, Piermarini, Cappelletti; Ossolo, Mancioppi, Sala; Lontani, Castiello, Scotti. All. Renna.
A disposizione: Bianchi, Pagliei, Del Forno, Perera, Borsani, Colombo, La Mantia, Plazzotta, Domnitei, Di Siena, Bonomi, Cisse. All. Renna.
GENOA (3-4-2-1): Lysionok; Celik, Doucoure, Klisys; Albe, Dodde, Lafont, Odero; Romano, Carbone; Zulevic. All. Sbavati.
A disposizione: Rendijs, Pallavicini, Nsingi, Khallouki, Arata, Grossi, Taieb, Gibertini, Spicuglia, Galvano, Mendolia. All. Sbravati
© RIPRODUZIONE RISERVATA