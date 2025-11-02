Primavera 1, Lazio-Milan: la partita in diretta | LIVE News

+++ PRIMAVERA, LAZIO-MILAN: LA DIRETTA LIVE +++
Primavera 1, Lazio-Milan 1-1: grande chance per Ossola | LIVE News
Sulejmani prova a servire in profondità Sana Fernandes, ma il passaggio è troppo lungo e sfuma l'azione dei padroni di casa.
Imbeccata di Tartaglia in area di rigore per Ossola: il trequartista rossonero si inserisce e prova la conclusione di sinistro sul secondo palo: pallone fuori di poco ...
Ossola, dalla destra, prova a trovare Scotti nel cuore dell'area di rigore della Lazio con un traversone, ma sbaglia la misura del passaggio.
Pareggio del Milan!!! Cross, dalla destra, ben calibrato da Ossola e - in area piccola - colpo di testa di capitan Scotti sul primo palo: imparabile per Bosi. Lazio-Milan 1-1!
Calcio di punizione battuto da Nolli, colpo di testa di Scotti e palla di poco alta sulla traversa.
Gol della Lazio. Sulejmani, al limite dell'area di rigore del Milan, protegge bene il pallone, poi vede e serve l'inserimento di Muñoz. Controllo e tiro di sinistro, palla sotto la traversa e rete. Lazio-Milan 1-0.
Bella azione del Milan, sulla sinistra, con la triangolazione tra Tartaglia e Scotti e il pallone che finisce in area ad Ossola. Colpo di tacco a liberare Plazzotta, la cui conclusione in porta è deviata in corner. Sul susseguente calcio d'angolo, nulla di fatto.
Passaggio filtrante di Tartaglia per l'inserimento in area di Perera; Bosi, in uscita bassa, lo anticipa in maniera regolare.
Cross, dalla destra, di Ferrari per la Lazio: pallone, insidioso, deviato in calcio d'angolo. Sul susseguente corner, nulla di fatto.
Fischia l'arbitro Caruso: è cominciata Lazio-Milan Primavera!
Le squadre scendono in campo: tra pochi minuti si inizia!
Tra poco squadre in campo per Lazio-Milan Primavera.
Sono da poco ufficiali le formazioni di Lazio-Milan, 10^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026, partita prevista alle ore 11:00 allo stadio 'Mirko Fersini' di Formello (RM). Vediamo, dunque, gli schieramenti scelti dai due allenatori, Francesco Punzi e Giovanni Renna!
LAZIO (3-5-2): Bosi; Ciucci, Bordon, Bordoni; Ferrari, Muñoz, Santagostino, Gelli, Canali; Sulejmani, Sana Fernandes. A disposizione: Pannozzo, Calvani, Milillo, Marina, Shpuza, Trifelli, Montano, Iorio, Carbone, Pernaselci, Curzi. Allenatore: Punzi.
MILAN (4-3-3): Bianchi; Nolli, Colombo, Zukić, Tartaglia; Cissé, Mancioppi, Perera; Plazzotta, Ossola, Scotti. A disposizione: Doneda, Catalano, Pagliei, Del Forno, Di Siena, Grilli, Seedorf, Martini, Petrone, Angelicchio, Vechiu. Allenatore: Renna.
Alle ore 11:00, allo stadio 'Mirko Fersini' di Formello (RM), si disputerà Lazio-Milan, partita valida per la 10^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. I biancocelesti di Francesco Punzi e i rossoneri di Giovanni Renna arrivano all'appuntamento, rispettivamente, con 10 e 15 punti dopo 9 giornate già disputate.
La Lazio Primavera, ancora imbattuta in campionato, ha vinto 3 volte contro Bologna in casa (1-0), Cremonese fuori casa (2-0), Inter di nuovo tra le mura amiche (1-0). Quindi, ha totalizzato un pareggio esterno (0-0) sul campo del Lecce e 5 sconfitte contro Genoa in casa (1-2), Cagliari in trasferta (0-1), Monza in casa (0-1), poi Cesena (1-3) e Juventus (0-1), entrambe in trasferta. Capitolini, alla luce di questi risultati, quattordicesimi in classifica.
Il Milan Primavera, invece, ha finora conquistato 4 vittorie: in trasferta contro Lecce (2-1), Cagliari (2-0) e Cremonese (1-0), poi l'ultima in casa contro il Cesena (7-2). Quindi, 2 pareggi interni contro Frosinone (1-1) e Monza (2-2) e uno esterno contro l'Atalanta (0-0). Infine, 2 sconfitte, sempre in casa, contro Sassuolo (1-2) e Genoa (0-2). Risultati che gli valgono, per ora, la settima posizione in graduatoria.
