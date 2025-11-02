Primavera 1, Lazio-Milan: la partita in diretta | LIVE News

Sono da poco ufficiali le formazioni di Lazio-Milan, 10^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026 , partita prevista alle ore 11:00 allo stadio 'Mirko Fersini' di Formello ( RM ). Vediamo, dunque, gli schieramenti scelti dai due allenatori, Francesco Punzi e Giovanni Renna !

Bella azione del Milan, sulla sinistra, con la triangolazione tra Tartaglia e Scotti e il pallone che finisce in area ad Ossola. Colpo di tacco a liberare Plazzotta, la cui conclusione in porta è deviata in corner. Sul susseguente calcio d'angolo, nulla di fatto.

Gol della Lazio . Sulejmani, al limite dell'area di rigore del Milan, protegge bene il pallone, poi vede e serve l'inserimento di Muñoz . Controllo e tiro di sinistro, palla sotto la traversa e rete. Lazio-Milan 1-0 .

Sulejmani prova a servire in profondità Sana Fernandes, ma il passaggio è troppo lungo e sfuma l'azione dei padroni di casa.

Alle ore 11:00 , allo stadio 'Mirko Fersini' di Formello ( RM ), si disputerà Lazio-Milan , partita valida per la 10^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026 . I biancocelesti di Francesco Punzi e i rossoneri di Giovanni Renna arrivano all'appuntamento, rispettivamente, con 10 e 15 punti dopo 9 giornate già disputate.

La Lazio Primavera , ancora imbattuta in campionato, ha vinto 3 volte contro Bologna in casa ( 1-0 ), Cremonese fuori casa ( 2-0 ), Inter di nuovo tra le mura amiche ( 1-0 ). Quindi, ha totalizzato un pareggio esterno ( 0-0 ) sul campo del Lecce e 5 sconfitte contro Genoa in casa ( 1-2 ), Cagliari in trasferta ( 0-1 ), Monza in casa ( 0-1 ), poi Cesena ( 1-3 ) e Juventus ( 0-1 ), entrambe in trasferta. Capitolini, alla luce di questi risultati, quattordicesimi in classifica.

Il Milan Primavera, invece, ha finora conquistato 4 vittorie: in trasferta contro Lecce (2-1), Cagliari (2-0) e Cremonese (1-0), poi l'ultima in casa contro il Cesena (7-2). Quindi, 2 pareggi interni contro Frosinone (1-1) e Monza (2-2) e uno esterno contro l'Atalanta (0-0). Infine, 2 sconfitte, sempre in casa, contro Sassuolo (1-2) e Genoa (0-2). Risultati che gli valgono, per ora, la settima posizione in graduatoria.