Primavera 1, Cremonese-Milan 0-1: decide il solito Ossola | PM News

Il Milan Primavera vince la sua terza partita consecutiva in trasferta in questo campionato: dopo Lecce (2-1) e Cagliari (2-0), il Diavolo passa (1-0) sul campo della Cremonese. La squadra di Giovanni Renna si prende i tre punti grazie a un gol, al 19’, di Lorenzo Ossola. Una vittoria importante, sulla quale ha messo anche le mani, a un quarto d’ora dalla fine, anche il portiere francese Leo Bouyer con un intervento miracoloso in area piccola.
Finisce qui! Cremonese-Milan termina 0-1 grazie al gol di Lorenzo Ossola al 19'!
Ammonito Mancioppi (Milan Primavera).
Pandolfi avvia l'azione del Milan cedendo la sfera, sulla sinistra, a Castiello. L'attaccante porta il pallone, poi la cede nuovamente al centrocampista che, di sinistro, sfiora di poco il palo alla destra di Cassin.
Doppia sostituzione nella fila del Milan: fuori Ossola e Scotti, dentro Zaramella e Vechiu.
Cross, dalla sinistra, di Achi: colpo di testa di Sivieri, pallone alto sulla traversa della porta rossonera.
Achi se ne va sulla sinistra, supera Nolli e Mancioppi, poi entra in area e prova ad andare al tiro, ma Colombo - come un muro - si frappone tra lui e la porta e lo costringe al corner. Che intervento del centrale rossonero!
Ultima sostituzione nella fila della Cremonese: fuori Biolchi; dentro Lamorte.
Ammoniti Sivieri (Cremonese Primavera) e Colombo (Milan Primavera) per reciproche scorrettezze.
Sivieri, con un sombrero in area di rigore, si libera e va al tiro a tu per tu con Bouyer: il portiere francese del Milan ci mette il corpo ed evita il pareggio.
Conclusione dalla distanza di Lottici Tessadri, Bouyer si rifugia in calcio d'angolo.
Tripla sostituzione nella fila della Cremonese: fuori Patrignani, Gashi e Stefani; dentro Achi, Marino e Sivieri.
Contropiede rapido del Milan, Castiello serve Scotti e il numero 45 rossonero, entrato in area di rigore della Cremonese, con un diagonale sfiora il gol.
Non succede quasi più nulla sotto porta, gioco molto spezzettato, falli frequenti e interventi continui dell'arbitro Pasculli.
Seconda sostituzione nella fila del Milan: fuori La Mantia; dentro Tartaglia.
Sostituzione nella fila della Cremonese: fuori l'infortunato Bassi, dentro Pavesi.
Cross di Bassi dalla destra, Bouyer smanaccia la sfera lontano dalla sua linea di porta. Nell'occasione, il difensore della Cremonese si procura un infortunio muscolare.
Sostituzione nella fila del Milan: fuori Plazzotta e dentro Mancioppi.
Cremonese pericolosa, in area milanista, con il tocco di Ragnoli Galli per Gashi: conclusione dell'esterno di centrocampo alta sulla traversa.
Primo cartellino giallo della partita, lo rimedia Prendi (Cremonese Primavera) per un calcio sul ginocchio rifilato a Ossola.
Azione insistita di Castiello, il pallone termina a La Mantia che, di tacco, prova a servire poi l'accorrente Ossola: conclusione di quest'ultimo, strozzata e pallone sul fondo.
Subito chance per la Cremonese: Ragnoli Galli, in piena area di rigore del Milan, si gira nello stretto e tira: destro fuori, ma che paura ...
Fischia l'arbitro Pasculli: iniziato il secondo tempo di Cremonese-Milan!
Squadre in campo per il secondo tempo.
Finisce qui il primo tempo di Cremonese-Milan: 0-1 dopo 45', grazie al gol di Ossola al 19'.
La Cremonese crea un paio di insidie in area di rigore, ma il Milan si difende bene.
Tiro di Biolchi per la Cremonese in piena area di rigore, respinta di Bouyer. Sulla respinta, conclusione di Lickunas, con i padroni di casa a chiedere un fallo di mano. Per l'arbitro Pasculli, non ci sono gli estremi per un penalty.
Tiro al volo di Nolli dalla lunga distanza: pallone alto sulla traversa della porta difesa da Cassin.
Prendi ci prova da 40 metri, pallone sul fondo di tanto. Nessun problema per Bouyer.
La Mantia passa a Pandolfi, il quale prova la conclusione dalla lunga distanza: Prendi, di testa, devia dallo specchio della porta il tiro del centrocampista del Milan.
Altra occasione per la Cremonese, quando Stefani se ne va sulla sinistra, travolge Zukić e cede la sfera all'accorrente Patrignani: tiro a giro del centrocampista grigiorosso e pallone fuori di poco dal palo alla sinistra di Bouyer. Brividi.
Botta da appena fuori area di Zilio, bella parata di Bouyer che si distende sulla sua sinistra e devia in calcio d'angolo.
GOL DEL MILAN!!! Pandolfi e Scotti dialogano al limite dell'area di rigore, vengono chiusi all'ultimo, ma Zilio non allontana la sfera a dovere. Sulla respinta arriva Ossola che, di prima intenzione, di sinistro, infila Cassin sul primo palo. Cremonese-Milan 0-1!
Ossola, dalla destra, vede l'inserimento di Pandolfi: la botta da fuori area del centrocampista rossonero, termina, però, fuori di molto.
Gashi, dalla sinistra, prova a mettere un pallone al centro per i suoi attaccanti, ma è bravo, in uscita bassa, il portiere ospite Bouyer ad arrivarci prima di tutti.
Sulla destra, Scotti suggerisce per l'inserimento di Nolli: tiro del terzino del Milan Primavera sul primo palo e bella risposta di Cassin.
Fase di studio per le due squadre.
Fischio d'inizio, è cominciata Cremonese-Milan!
Sono da poco ufficiali le formazioni di Cremonese-Milan, 6^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026, partita prevista alle ore 13:00 al 'Campo Amadio Soldi' di Cremona. Vediamo, dunque, gli schieramenti scelti dai due allenatori, Elia Pavesi e Giovanni Renna!
CREMONESE (3-5-2): Cassin; Bassi, Prendi, Zilio; Lickunas, Biolchi, Patrignani, Lottici Tessadri, Gashi; Ragnoli Galli, Stefani. A disposizione: Malovec, Achi, Lamorte, Marino, Bozza, Pavesi, Jeon, Murante, Paganotti, Parente, Sivieri. Allenatore: Pavesi.
MILAN (4-3-3): Bouyer; Nolli, Colombo, Zukić, Perera; Pandolfi, La Mantia, Plazzotta; Scotti, Ossola, Castiello. A disposizione: Faccioli, Cullotta, Del Forno, Pagliei, Vechiu, Cissé, Grassini, Mancioppi, Tartaglia, Petrone, Zaramella. Allenatore: Renna.
+++ PRIMAVERA, CREMONESE-MILAN: LA DIRETTA LIVE +++
Alle ore 13:00, al 'Campo Amadio Soldi' di Cremona, si disputerà Cremonese-Milan, partita valida per la 6^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. I grigiorossi di Elia Pavesi e i rossoneri di Giovanni Renna arrivano all'appuntamento, rispettivamente, con 3 e 7 punti dopo 5 giornate già disputate.
La Cremonese Primavera ha perso le prime quattro partite disputate. Contro Frosinone fuori casa (0-1) e Parma in casa (0-2) le prime due. Quindi sconfitta contro Juventus in trasferta (0-1) e poi contro la Lazio nuovamente in casa (0-2). Nell'ultima gara, infine, sussulto con una vittoria (3-2) sul campo del Napoli.
Il Milan Primavera ha esordito vincendo (2-1) sul campo del Lecce alla prima giornata. Poi ha incassato due sconfitte consecutive in casa, contro Sassuolo (1-2) e Genoa (0-2). Questo prima di tornare a vincere (2-0) ancora in trasferta, stavolta sul campo del Cagliari. Nell'ultima gara, interna, primo pareggio stagionale (1-1) contro il Frosinone.
Ora, in Cremonese-Milan, che sarà arbitrata dal signor Michele Pasculli di Como, l'occasione per il Diavolo per tornare a fare tre punti. Ripartendo così di slancio verso le più alte posizioni in classifica. Seguite con noi di 'PianetaMilan.it' la diretta testuale della partita. Successivamente, restate sempre con noi - dopo il LIVE - per commento al match, pagelle rossonere e dichiarazioni dei protagonisti!
