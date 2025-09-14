Primavera 1, Cagliari-Milan: la diretta della partita | LIVE News

+++ PRIMAVERA, CAGLIARI-MILAN: LA DIRETTA LIVE +++
Primavera 1, Cagliari-Milan 0-0: rossoneri propositivi | LIVE News
Partita gradevole, ma di occasioni da rete non c'è traccia. Il Milan batte due calci d'angolo in serie, ma senza esito.
Inizio di match propositivo per il Milan di Renna: pressing alto, pallino del gioco in mano, grande intensità.
Duro contrasto a metà campo tra Colombo (Milan) e Saddi (Cagliari). L'attaccante dei sardi si procura un infortunio serio ed è costretto ad uscire dal campo: al suo posto dentro Costa.
Fischio d'inizio del signor Gavini di Aprilia (LT): è iniziata Cagliari-Milan del campionato Primavera 1!
Le squadre scendono in campo: tra poco il fischio d'inizio.
Quasi tutto pronto per Cagliari-Milan del campionato Primavera 1.
Sono da poco ufficiali le formazioni di Cagliari-Milan, 4^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. Vediamo, dunque, gli schieramenti scelti dai due allenatori, Francesco Pisano e Giovanni Renna!
CAGLIARI (3-5-2): Kehayov; Nuvoli, Franke, Vargiu; Grandu, Malfitano, Liteta, Sulev, Marini; Mendy, Saddi. A disposizione: Auseklis, Are, Doppio, Tronci, Pintus, Costa, Cardu, Goryanov, Correnti, Roguski, Russo. Allenatore: Pisano.
MILAN (4-2-3-1): Longoni; Nolli, Piermarini, Colombo, Tartaglia; Mancioppi, Sala; Scotti, Ossola, Perera; Castiello. A disposizione: Faccioli, Doneda, Pagliei, Pandolfi, Del Forno, Asanji, Lontani, Zaramella, Plazzotta, Cissé. Allenatore: Renna.
Alle ore 11:00, sul campo 1 del 'CRAI Sport Center' di Assemini (CA), si disputerà Cagliari-Milan, partita valida per la 4^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. I rossoblu di Francesco Pisano e i rossoneri di Giovanni Renna arrivano all'appuntamento entrambi con 3 punti dopo 3 giornate del massimo torneo nazionale.
Il Cagliari Primavera ha perso al debutto, fuori casa, contro il Napoli (0-1). Poi, dopo aver battuto in Sardegna la Lazio (1-0), ha perso in trasferta (0-2) sul campo del Monza. Percorso simile per il Milan Primavera. Esordio vittorioso (2-1) sul campo del Lecce alla prima giornata, poi due sconfitte consecutive in casa, contro Sassuolo (1-2) e Genoa (0-2).
Ora, in Cagliari-Milan, che sarà arbitrata dal signor Simone Gavini di Aprilia (LT), l'occasione - per entrambe le squadre - per ripartire di slancio verso le più alte posizioni in classifica. Seguite con noi di 'PianetaMilan.it' la diretta testuale della gara e, successivamente, restate con noi - dopo il LIVE - per commento al match, pagelle rossonere e dichiarazioni dei protagonisti!
