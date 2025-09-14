Primavera 1, Cagliari-Milan: la diretta della partita | LIVE News

Sono da poco ufficiali le formazioni di Cagliari-Milan, 4 ^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026 . Vediamo, dunque, gli schieramenti scelti dai due allenatori, Francesco Pisano e Giovanni Renna !

Fischio d'inizio del signor Gavini di Aprilia (LT): è iniziata Cagliari-Milan del campionato Primavera 1 !

Duro contrasto a metà campo tra Colombo (Milan) e Saddi (Cagliari). L'attaccante dei sardi si procura un infortunio serio ed è costretto ad uscire dal campo: al suo posto dentro Costa.

Alle ore 11:00 , sul campo 1 del 'CRAI Sport Center' di Assemini (CA), si disputerà Cagliari-Milan , partita valida per la 4^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026 . I rossoblu di Francesco Pisano e i rossoneri di Giovanni Renna arrivano all'appuntamento entrambi con 3 punti dopo 3 giornate del massimo torneo nazionale.

Il Cagliari Primavera ha perso al debutto, fuori casa, contro il Napoli (0-1). Poi, dopo aver battuto in Sardegna la Lazio (1-0), ha perso in trasferta (0-2) sul campo del Monza. Percorso simile per il Milan Primavera. Esordio vittorioso (2-1) sul campo del Lecce alla prima giornata, poi due sconfitte consecutive in casa, contro Sassuolo (1-2) e Genoa (0-2).