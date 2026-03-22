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Milan Futuro-Nuova Sondrio 1-1 di Serie D in diretta: Longo pareggia i conti | Live Pm

Milan Futuro-Nuova Sondrio di Serie D in diretta | Live Pm
Alle ore 14:30 si gioca Milan Futuro-Nuova Sondrio, gara valida per la 28^ giornata della Serie D 2025/26. Segui LIVE la partita
Redazione

Tra pochi minuti comincia la gara del campionato di Serie D tra Milan Futuro e Nuova Sondrio. Il match valido per la 28^ giornata si disputerà al 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno alle ore 14:30. I rossoneri affidati alla guida tecnica di Massimo Oddo incontrano sulla propria strada la formazione penultima del Girone B di Serie D. Vale a dire la Nuova Sondrio di Marco Amelia, ex portiere del Milan con cui ha vinto uno Scudetto e una Supercoppa Italiana sotto la guida di Massimiliano Allegri.

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I rossoneri arrivano al match di oggi da quattro risultati utili consecutivi, di cui tre vittorie con la più recente risalente allo scorso weekend contro l'Oltrepò FBC. Oggi i giovani Diavoli vogliono dare continuità ai risultati positivi dell'ultimo periodo, cercando di superare il Chievo Verona attualmente secondo a +1 con una partita in più giocata. La formazione di Marco Amelia arriva al match di oggi dal bel successo casalingo con la Casatese Merate, arrivato dopo una serie di tre sconfitte di fila. Il match sarà quindi fondamentale per entrambe le squadre: i rossoneri alla ricerca del quinto risultato senza sconfitta, la Nuova Sondrio per risalire in classifica. Siamo quindi pronti ad assistere a un match ricco di emozioni e spettacolo.

22/03/2026 - 14:30
MILAN FUTURO
1-1
NUOVA SONDRIO
24'
goal

GOL NUOVA SONDRIO. Longo pareggia i conti sugli sviluppi di un calcio piazzato. Ennesimo gol subito da palla inattiva

19'
occasione

OCCASIONE MILAN FUTURO. Sala fa partire un missile da 25 metri, bello l'intervento di Uccelletti ad evitare il 2-o.

Il ritmo della gara rimane alto dopo l'inizio scoppiettante. Partita molto piacevole

Nota a margine del match: presente al 'Felice Chinetti' il CEO del club Giorgio Furlani

12'
occasione

OCCASIONE NUOVA SONDRIO. Sugli sviluppi di calcio d'angolo Martinez va vicino al pareggio

7'
goal

GOL MILAN FUTURO!!Sala tira e guadagna calcio di rigore. Sul dischetto il solito Chaka Traorè è glaciale e porta in vantaggio i rossoneri

3'
occasione

OCCASIONE MILAN FUTURO. Chaka Traorè si incarica della battuta e va vicino al vantaggio immediato

2'

Punizione interessante per il Milan Futuro dopo la prima sortita offensiva dei ragazzi di Oddo

1'
inzio-match

Fischio d'inizio! Comincia Milan Futuro-Nuova Sondrio

Ultim'ora! Out Karaca per un problema fisico, al suo posto Dalpiaz con Minotti in panchina

Sono da poco ufficiali le formazioni per Milan Futuro-Nuova Sondrio, 28^ giornata del campionato Serie D. Ecco le scelte di Oddo e Amelia.

MILAN FUTURO: Torriani; Cappelletti, Vladimirov, Zukic, Karaca; Sala, Geroli, Branca; Sardo, Magrassi, Traorè. A disposizione: Longoni, Dalpiaz, Pagliei, Piermarini, Seedorf, Cissè, Menon, Asanji, Ossola. Allenatore: Massimo Oddo. 

NUOVA SONDRIO: Uccelletti, Zaccone, Marras, Belecco, Badjie, Longo, Zingone, Neri, D'Alpaos, Martinez, Vasil. A disposizione: Santos, Maffia, Bertoni, Schiavino, Kanta, De Angelis, Lipari, Donnarumma, Kimolo. Allenatore: Marco Amelia.

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