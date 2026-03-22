Tra pochi minuti comincia la gara del campionato di Serie D tra Milan Futuro e Nuova Sondrio. Il match valido per la 28^ giornata si disputerà al 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno alle ore 14:30. I rossoneri affidati alla guida tecnica di Massimo Oddo incontrano sulla propria strada la formazione penultima del Girone B di Serie D. Vale a dire la Nuova Sondrio di Marco Amelia, ex portiere del Milan con cui ha vinto uno Scudetto e una Supercoppa Italiana sotto la guida di Massimiliano Allegri.