Torna in campo il Milan Primavera. La squadra Under 20 affidata alla guida tecnica di Giovanni Renna cerca il riscatto contro il Bologna di Stefano Morrone, nel match valido per la 30^ giornata del campionato Primavera 1. I rossoneri stanno vivendo il loro peggior momento stagionale. Nelle ultime tre partite di campionato sono arrivati tre k.o. di fila contro Roma, Cremonese e Cesena. Per i rossoneri è necessaria una svolta sia dal punto di vista dello spirito, sia sul piano dei risultati. Una squadra con così tanta qualità non può essere 14esima in classifica.
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Milan-Bologna del campionato Primavera finisce 1-1: calo vertiginoso dei rossoneri nella ripresa | Live Pm
Sulla propria strada il Bologna che come i rossoneri non sta vivendo un ottimo momento di forma viste le ultime due sconfitte consecutive con Fiorentina e Lazio. Il match d'andata finì 1-1 e i giovani rossoneri lo ricordano bene per l'incredibile pareggio al 93' che sa anche di beffa per la gara disputata dai ragazzi di Renna. Oggi sarà un'altra partita con nuovi stimoli. Visto il contorno del match, ci aspettiamo una bella gara.
Poche emozioni nel finale e partita che finisce 1-1. In gol per il Milan Domnitei, Papazov per il Bologna
Cambio Bologna, entra Castillo per Castaldo
Vengono concessi 3' di recupero
Cambio anche per il Bologna. Esce Lo Monaco per Juncaj
Altri due cambi per il Milan. Entrano Perina e Zukic, escono Borsani e Zaramella
Doppia ammonizione dopo uno scontro non bello tra Cappelletti e Baroncioni
Doppio cambio per il Bologna. Entrano Libra e Anastasio per Lai e N'Diaye
Cambio per il Milan. Entra Cappelletti per Domnitei
In questa fase di gioco è il Bologna a comandare il gioco
Primo giallo per il Bologna. Ammonito Markovic per un intervento scomposto su un rossonero
OCCASIONE BOLOGNA. Ospiti a un passo dal sorpasso con Castaldo che si mangia un gol a due passi dalla porta di Bouyer.
Primo cambio per il Milan. Entra Scotti per Batistini
GOL DEL BOLOGNA. Papazov pareggia i conti con un colpo di testa da corner. Poco prima grande occasione sventata da un ottimo intervento di Bouyer
OCCASIONE MILAN. Cullotta colpisce bene di testa sugli sviluppi di un angolo. Buona parata di Franceschelli
Ancora in campo Batistini. Nessun problema serio per il classe 2007
Comincia ora il secondo tempo tra Milan e Bologna Primavera!
Nel finale problema per Batistini che rimane a terra. In dubbio la sua presenza nel secondo tempo del match
Finisce 1-0 il primo tempo tra Milan e Bologna, 30^ giornata del campionato Primavera 1.
Viene concesso 1' di recupero
OCCASIONE BOLOGNA. Dopo un flipper fortunato a centrocampo, Castaldo si invola in solitaria verso la porta del Milan. Ottima uscita di Bouyer che blocca col piede il tiro dell'attaccante rossoblù. Ottimo intervento dell'estremo difensore rossonero
Prima ammonizione del match per il Milan. Perera simula in area di rigore, l'arbitro vede tutto e gli mostra il cartellino giallo. Non bene il 2007 rossonero in questa fase di gara
OCCASIONE MILAN. Perera si mangia il 2-0. Arriva a tu per tu con Franceschelli ma il suo tentativo di saltare il portiere lo fa allargare e troppo e non gli permette di trovare la porta. Occasione sprecata
OCCASIONE BOLOGNA. Markovic calcia alto da buona posizione sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il Milan si salva con un po' di fortuna
PALO PER IL MILAN. Mancioppi riceve sulla destra da Domnitei e il centrocampista rossonero, dopo essersi accentrato, colpisce il palo con un destro potentissimo
Il Bologna ci sta provando ma il Milan si sta difendendo bene senza concedere occasioni agli ospiti
Primo corner del match per il Bologna. Il Milan ribatte il tiro degli ospiti dopo uno schema
I rossoneri riescono a respingere senza troppi problemi le prime offensive del Bologna
Ottimi primi 5' dei rossoneri. Pressione feroce e buona gestione del pallone
GOL DEL MILAN!! I rossoneri sbloccano il match alla prima azione. Bel filtrante di Angelicchio per la corsa di Zaramella che scarica in area per Domnitei. Rigore in movimento che si trasforma nel gol del vantaggio.
Fischia l'arbitro, comincia Milan-Bologna del campionato Primavera 1!
Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Bologna, 30^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026, partita prevista alle ore 13:00 allo 'Stadio Silvio Piola'. Vediamo, dunque, gli schieramenti scelti dai due allenatori, Giovanni Renna e Stefano Morrone.
MILAN PRIMAVERA (3-5-2): Bouyer; Cisse, Colombo, Cullotta; Batistini, Perera, Angelicchio, Mancioppi, Borsani; Domnitei, Zaramella. A disposizione: Catalano, Cappelletti, Del Forno, Dotta, Zukic, Martini, Scotti, Menon, Agresta, Petrone, Perina. Allenatore: Giovanni Renna.
BOLOGNA PRIMAVERA: Franceschelli, Castaldo, Lai, Papazov, Nordvall, Nesi, Baroncioni, Markovic, Negri, N’Diaye, Lo Monaco. A disposizione: Gnudi, Briguglio, Juncaj, Ferrari, Francioli, Alvarez, Armanini, Badori, Anastasio, Alvarado, Rossitto. Allenatore: Stefano Morrone.
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