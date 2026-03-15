Torna in campo il Milan Primavera. La squadra Under 20 affidata alla guida tecnica di Giovanni Renna cerca il riscatto contro il Bologna di Stefano Morrone, nel match valido per la 30^ giornata del campionato Primavera 1. I rossoneri stanno vivendo il loro peggior momento stagionale. Nelle ultime tre partite di campionato sono arrivati tre k.o. di fila contro Roma, Cremonese e Cesena. Per i rossoneri è necessaria una svolta sia dal punto di vista dello spirito, sia sul piano dei risultati. Una squadra con così tanta qualità non può essere 14esima in classifica.