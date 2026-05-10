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Milan-Atalanta di Serie A in diretta: formazioni e dove vederla | LIVE News
+++ MILAN-ATALANTA, LE PROBABILI FORMAZIONI +++
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; R. Leão, Giménez. A disposizione: Terracciano, Pittarella, Odogu, Athekame, Fofana, Jashari, Estupiñán, Nkunku, Füllkrug. Allenatore: Allegri.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien (Djimsiti), Ahanor; Bellanova, Éderson, Pašalić (de Roon), Zappacosta; Samardzic (De Ketelaere), Raspadori; Scamacca (Krstović). A disposizione: Sportiello, F. Rossi, Kossounou, Djimsiti (Hien), Kolašinac, Zalewski, de Roon (Pašalić), Musah, Bakker, De Ketelaere (Samardzic), K. Sulemana, Krstović (Scamacca). Allenatore: Palladino.
+++ MILAN-ATALANTA LIVE, LE NEWS DI GIORNATA +++
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+++ PROLOGO +++
Amici di 'PianetaMilan.it', questa sera, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, la sfida Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.
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