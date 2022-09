Sampdoria-Milan, Pioli: “Non esiste turnover, gioca chi sta meglio” | LIVE NEWS

Sul turnover: "Il termine non mi piace. Per voi ci sono undici titolari, per me no. Sono sicuro, altrimenti farei scelte differenti, di avere un gruppo forte e con identità precisa. Sono sicuro che quando chiamati in causa daranno il loro apporto. Per me la formazione di domani sarà la migliore. Però non ci sarà mai la controprova. Vado avanti per ciò che vedo e ciò che sento. Tutto viene dettato dalle prestazioni, non faccio rotazioni per partito preso".