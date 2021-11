Milan-Sassuolo, Pioli: “Maignan gioca. Non vinciamo da due partite” | LIVE NEWS

Stefano Pioli presenta i temi principali di Milan-Sassuolo di domani in conferenza stampa a Milanello: ecco le sue dichiarazioni in diretta

Su Messias, se può giocare: "Ha dimostrato in uno spezzone e in allenamento di essere un giocatore di qualità. È una bella storia, ma non è una favola. È qui perché ha qualità, ci darà soddisfazioni. Sta bene. Oggi ho fatto rivedere il gol alla squadra. Bisogna gestire i palloni semplici e riempire l'area. Lui ha fatto tutto bene".

Da tifoso dell'Italia chi preferirebbe affrontare: "Tifo Italia perché ha qualità e valori per arrivare ai Mondiali. Tutti dobbiamo tifare Italia. Non è una mia competenza o una mia responsabilità. Giocherà per vincere e tifiamo per loro".

Su Bakayoko: "Sta meglio. Ha avuto difficoltà all'inizio perché ci ha messo un po' a entrare in condizione. Ha fisicità e verticalità. Vedremo che scelte fare. In mediana posso scegliere con facilità perché ho giocatori di livello. Giocheranno tutti. Da qui a gennaio passano tante partite. Non possiamo perdere energie su cose che non ci riguardano".

Su Rebic: "Non so quanto ci vorrà. Ogni dieci giorni si fanno valutazioni ed esami. Ogni volta si hanno idee più precise. È importante, ma ci sono altri giocatori. Bisogna sfruttare di volta in volta le caratteristiche dei giocatori. Bisogna avere le combinazioni giuste per essere propositivi".

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti a Milanello dove tra poco, alle ore 14:00, il tecnico rossonero Stefano Pioli presenterà in conferenza stampa i temi principali di Milan-Sassuolo, partita della 14^ giornata della Serie A 2021-2022 in programma domani pomeriggio a 'San Siro'.