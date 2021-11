Calciomercato Milan – Pioli, ecco cifre e dettagli del nuovo contratto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Stefano Pioli ha prolungato il suo contratto con il club rossonero. Ecco su quali basi economiche

Un rinnovo di contratto meritatissimo per l'allenatore di Parma che, come rivelato dal quotidiano generalista, si vedrà praticamente raddoppiato lo stipendio. Il precedente contratto di Pioli con il Milan, con la scadenza fissata al 30 giugno 2022 , prevedeva un ingaggio netto di 2 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Quello attuale, invece, prevede un ingaggio di 3,2 milioni di euro di base fissa più 800mila euro legati agli obiettivi. Per un totale, dunque, di ben 4 . La scadenza è stata prolungata al 30 giugno 2023 , con il Milan che si è riservato l'opzione per un'ulteriore stagione, fino al 30 giugno 2024 .

Il fatto che nel nuovo contratto di Pioli figurino bonus per la vittoria dello Scudetto, della Coppa Italia, per la qualificazione e addirittura per la vittoria della Champions League la dice lunga sulle ambizioni del Milan. Che, dopo anni bui, finalmente è tornato a sognare in grande. Calciomercato Milan, sfida alla Juventus per un talento made in Italy >>>