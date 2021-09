Atalanta-Milan Primavera 2-0: ancora ko i rossoneri di Giunti | PM NEWS

Atalanta-Milan, partita della 4^ giornata del campionato Primavera 1 TimVision, è terminata 2-0 a Zingonia: rivivi qui il LIVE della sfida

Perde ancora il Milan Primavera di Federico Giunti. A Zingonia, l’Atalanta Primavera di Massimo Brambilla vince in maniera piuttosto agevole contro i rossoneri grazie alle reti siglate da Scalvini e da Sidibe nella prima frazione di gioco. Il Milan aveva iniziato bene la partita; poi, però, una volta incassate le due reti orobiche, non è riuscito praticamente mai a rialzare a la testa. Il palo di Capone e una botta improvvisa di Bright, nella ripresa, le uniche vere chance per poter riaprire la contesa. Diavolo anche sfortunato, visto che, nel secondo tempo, ha perso per infortunio sia Chaka Traoré sia Stanga.