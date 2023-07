Amichevole Juventus-Milan, la diretta della partita | LIVE NEWS

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti al 'Dignity Health Sports Park' di Carson (CA - U.S.A.) dove tra poco, alle 04:30 ora italiana, assisteremo all'amichevole tra la Juventus di Massimiliano Allegri e il Milan di Stefano Pioli. Si tratta della seconda partita del Diavolo nel Soccer Champions Tour 2023 negli Stati Uniti d'America. Prossima gara contro il Barcellona. Intanto, però, restate con noi per il LIVE testuale della sfida statunitense tra bianconeri e rossoneri. Non perdetevi neanche un'azione in diretta! LEGGI ANCHE:Milan, la probabile formazione per la Juventus >>>