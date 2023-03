Udinese-Milan: quote a confronto e pronostici | Serie A news

Le quote di Udinese-Milan a confronto. Il pronostico degli esperti di scommesse su questa partita di Serie A: i favoriti sono..

Udinese-Milan è uno snodo cruciale della stagione, tanto per gli uomini di Sottil che di quelli di Pioli. I bianconeri sono in lizza per il settimo posto che dista appena tre lunghezze, con i rossoneri che puntano ad un posto in Champions e complici gli scontri diretti del giorno seguente delle dirette rivali, i tre punti assumono ancora maggior spessore.

GLI ULTIMI RISULTATI — Udinese decima con 35 punti, ma ampiamente in corsa per la settima piazza che potrebbe aprire scenari europei per la prossima edizione della Conference League. I friulani sono a tre lunghezze dall’obiettivo. Ottimo l’andamento degli uomini di Sottil nell’ultimo mese, con una sola sconfitta, a fronte di tre pareggi e una vittoria. Il vero problema dei bianconeri è l’andamento casalingo: il successo alla Dacia Arena manca dal 18 settembre, con il 3-1 sull’Inter. Da quella vittoria, sono arrivati 6 pareggi, di cui tre negli ultimi 270 minuti interni e due sconfitte. Complessivamente l’Udinese ha conquistato davanti al pubblico amico 16 punti sui 36 a disposizione. Milan che non vince da 180 minuti, dopo la sconfitta di Firenze per 2-1 e il pari interno per 1-1 in casa contro la Salernitana. La formazione di Pioli ha 48 punti ed è quarta, con un punto di vantaggio sull’Europa League. Considerando che in questo 27^ turno si giocheranno il Derby d’Italia e il derby di Roma, per i meneghini diventa decisivo fare punti e sfruttare gli scontri diretti tra le rivali. Il Diavolo, lontano da San Siro, non vince dalla trasferta di Monza dello scorso 18 febbraio, con 19 punti complessivi raccolti in gare esterne: cinque successi, quattro pareggi e altrettante sconfitte. Nel mezzo la qualificazione ai quarti di Champions League, a distanza di 11 anni dall’ultima volta.

UDINESE-MILAN: I PRECEDENTI — Come riporta Oddschecker, Udinese – Milan si giocherà per la 103^ volta nella storia dei due club. Una classica ormai del calcio italiano, a forti tinte rossonere, grazie a 44 vittorie, a fronte di 21 successi friulani e 37 pareggi a completare il bilancio. All’andata a San Siro acuto dei Campioni di Italia in carica per 4-2, nella prima giornata della nuova stagione. A Udine i meneghini non vincono dal 2020, con l’ultimo successo dei padroni di casa che risale alla prima giornata della stagione 2019-2020 (1-0). Lo scorso anno 1-1.

QUOTE UDINESE-MILAN — Come rileva Oddschecker , gli operatori sembrano credere nel successo del Milan e il segno 2 paga quote molto interessanti, come si evince dalla lavagna di Sportbet a 2.25, con StarcasinòBet a 2.23 e Novibet a 2.21. Il pareggio e una possibile vittoria dei padroni di casa hanno quotazioni molto simili. Il segno 1 lievita fino a 3.40 su bet365, Goldbet, Sisal, Betway e Betfair. Il pareggio invece lo troviamo a 3.35 su Sisal, Snai, Better, Planetwin e Netbet, con Pokerstars Sport che abbassa la quotazione a 3.25. Passiamo alle reti e l’Over 2.5 è sfavorito su bet365 a 2.00, con Snai e StarcasinòBet a 1.95, mentre Planetwin recita 1.93. L’Under 2.5 vale 1.80 su Goldbet, Betway e Sisal. Per quanto concerne il segno Gol, le quote migliori arrivano da Betfair e Better a 1.80, con il No-Gol che prende forma a 2.00 su Snai. Infine, diamo uno sguardo al Primo Marcatore del Match. Nell’Udinese i favori del pronostico sono dalla parte di Norberto Beto che paga a 6.50 su bet365, con Isaac Success a 13.50 su StarcasinòBet. Nelle fila rossoneri, attenzione a Zlatan Ibrahimovic che dovrebbe partire titolare, complice la squalifica di Giroud. Ibra che sblocca il match brilla a 6.25 su Sisal, mentre Rafael Leao vale 7.80 su Snai. Champions League, fatturati a confronto: la Serie A rincorre >>>

