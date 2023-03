Quote Napoli-Milan (Serie A): senza Osimhen chi è la favorita?

Le quote di Udinese-Milan a confronto. Il pronostico degli esperti di scommesse su questa partita di Serie A. Chi sarà la favorita?

Matteo Ronchetti

Il rientro dalla sosta sarà dei più suggestivi. C'è subito un big match nella 28esima giornata di Serie A: il Napoli, lanciato verso la vittoria del terzo scudetto, riceverà il Milan allo stadio Diego Armando Maradona. Sarà anche un antipasto del doppio confronto in Champions League. Le due formazioni, infatti, sono state anche sorteggiate insieme per i quarti di finale: l'andata si giocherà al Meazza il 12 aprile, il ritorno sarà a Fuorigrotta sei giorni dopo. Prima però c'è il campionato. La squadra di Luciano Spalletti vuole continuare la fuga indisturbata in vetta, i rossoneri devono accumulare quanto prima i punti che possono dare la certezza di un piazzamento utile per la prossima Champions. Il calcio d'inizio è in programma domenica alle 20.45.

GLI ULTIMI RISULTATI — Il Napoli è reduce da tre successi consecutivi considerando tutte le competizioni, dopo aver perso a sorpresa in casa con la Lazio. Ha battuto in casa l'Atalanta per 2-0, poi sempre al Maradona ha trovato la vittoria sull'Eintracht (3-0) che è valsa la qualificazione ai quarti di Champions e quindi si è congedato dal campionato con un secco 0-4 a Torino contro i granata. Il Milan d'altro canto non vince da quattro partite. Ha perso con la Fiorentina ad inizio marzo (2-1), poi ha conquistato un ottimo pareggio in casa del Tottenham per passare il turno in Europa. Tuttavia i rossoneri non hanno dato seguito all'euforia del momento, pareggiando contro la Salernitana (1-1) e soprattutto incassando un brutto k.o. alla Dacia Arena di Udine col punteggio di 3-1.

NAPOLI-MILAN: I PRECEDENTI — Napoli e Milan si sono affrontate 170 volte in competizioni ufficiali, di cui 153 in Serie A e 17 in Coppa Italia. Il bilancio nel complesso sorride ai rossoneri, che hanno vinto in 67 occasioni contro le 51 degli avversari; 52 invece i pareggi. Nella gara d'andata, la squadra di Spalletti era riuscita ad imporsi a San Siro per 1-2 grazie alle reti di Politano, Giroud e Simeone. Stando a quanto riporta , gli ultimi nove incroci sono perfettamente in equilibrio con tre successi per parte e tre pareggi. Nella passata stagione i rossoneri avevano trovato tre punti pesantissimi al Maradona, vincendo 0-1 grazie ad una zampata dell'attaccante francese.

LE QUOTE DI NAPOLI-MILAN (SERIE A) — Il fattore campo e la posizione di classifica fa sì che il Napoli goda dei favori del pronostico, secondo le analisi effettuate da OddsChecker sulle quote. Gli azzurri sono proposti a 1.80 da SportBet, il pareggio tocca 3.75 per Sisal e SportBet, mentre l'eventuale vittoria del Milan è a 5.00 con Bet365. Per gli operatori sarà una partita piuttosto bloccata, proprio com'era stato a marzo nell'ultimo precedente al Maradona: l'Under 2.5 è a 1.80 per Bet365, Sisal e Snai, l'Over 2.5 è a 2.00 con Bet365. Bookmaker in disaccordo invece sui segni Goal/No Goal: per Snai è favorito il Goal (1.80) rispetto al No Goal (1.90); al contrario, su bet365, il Goal vale 1.95, il No Goal 1.80. Betfair non si sbilancia: 1.87 entrambi i mercati. Infine, quote speculari su StarcasinòBet e Planetwin365: il primo quota a 1.82 il No Goal e a 1.88 il Goal, il secondo mantiene gli stessi valori ma invertendo i segni. Ma quanto inciderà l'assenza per infortunio di Osimhen??