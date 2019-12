Raiola: “Haaland al Borussia Dortmund non soltanto per soldi”

CALCIOMERCATO DALL’ESTERO – Mino Raiola, agente di Erling Braut Haaland, attaccante norvegese classe 2000, ha spiegato ai microfoni del ‘Telegraph‘ perché il suo assistito, dopo i 28 gol realizzati nella prima parte di questa stagione (8 in Champions League) con il RB Salisburgo, abbia declinato le proposte di Juventus e Manchester United per firmare, a sorpresa, un contratto di quattro anni e mezzo con il Borussia Dortmund.

“L’offerta del Manchester United era buona, ma non è stata una questione di soldi – ha commentato Raiola sulla scelta compiuta da Haaland -. Semplicemente il giocatore, in questa fase della sua carriera, ha preferito il Borussia Dortmund”. Raiola, che ha smentito come il trasferimento di Haaland in Bundesliga sia stato, anche, dovuto all’enorme mole di commissioni pagate dal BVB a lui (15 milioni di euro) ed al padre del giocatore (10).

“Il club con cui ha avuto il contatto più diretto è stato il Manchester United – ha concluso Raiola – perché conosce il manager Ole Gunnar Solskjaer. Chiaramente Haaland ha sentito che questo, ora, non era il passo giusto da compiere per la sua carriera”. Anche il Milan ha seguito, di recente, Haaland, prima di ingaggiare Zlatan Ibrahimovic. Nel frattempo, un altro attaccante potrebbe lasciare il Diavolo nei prossimi giorni: per le ultime, continua a leggere >>>

