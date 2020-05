Quilón: “Per Theo Hernández nulla di concreto. Reina-PSG? Vi spiego …”

CALCIOMERCATO MILAN – Manuel García Quilón, agente di Pepe Reina e Theo Hernández, ha commentato, ai microfoni di ‘footmercato.net‘, le voci di calciomercato che vorrebbero il portiere spagnolo, classe 1982, e il terzino sinistro francese, classe 1997, al PSG nella prossima stagione.

“Non ci sono stati contatti con il PSG, non ci ha chiamato nessuno – ha evidenziato Quilón -. Reina ha un anno di contratto con il Milan ma nessuno ha offerto nulla. Il Milan vuole che torni e dovrà tornare. Se qualcuno chiamerà, ne discuteremo. Per quanto riguarda Theo Hernández, si sono fatte avanti molte squadre ma non c’è nulla di concreto. Se l’interesse diventerà concreto, rifletteremo”.

Theo Hernández, secondo il portale web transalpino, sarebbe intenzionato a restare al Milan e avrebbe aperto a un possibile rinnovo di contratto con il club di Via Aldo Rossi.