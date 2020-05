Calciomercato Milan – Dalla Francia: il PSG non molla Theo Hernández

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘L’Équipe‘ oggi in edicola, sarà rivoluzione profonda in difesa in casa PSG in estate.

La società parigina continua a pensare al nome di Theo Hernández, terzino sinistro francese, classe 1997, giunto al Milan la scorsa estate dal Real Madrid a titolo definitivo per 20 milioni di euro.

Theo Hernández, ora, è valutato ora ben 50 milioni di euro da parte della società rossonera e prenderlo, per il direttore sportivo dei parigini, Leonardo, rischierebbe di creare un caso con il titolare del ruolo, lo spagnolo Juan Bernat.

Però quello del numero 19 milanista è un nome che piace molto ai parigini di Thomas Tuchel e che resta nel mirino per l’estate. IL MILAN POTREBBE PIAZZARE, PERÒ, UN COLPO IMPORTANTE PROPRIO DAL PSG >>>