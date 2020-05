Calciomercato Milan – Rangnick punta Kouassi del PSG: le ultime | News

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘L’Équipe‘ oggi in edicola, il Milan avrebbe messo nel mirino Tanguy Kouassi, classe 2002, difensore centrale francese di origini ivoriane che, nella stagione 2019-2020, ha esordito nella Prima Squadra del PSG con Thomas Tuchel.

Kouassi, in grado di giocare anche da mediano davanti la difesa (alto 187 centimetri, ricorda un po’ Marcel Desailly per caratteristiche tecniche e fisiche), ha collezionato 11 gare, con 2 gol all’attivo, tra Ligue 1, Champions League e Coppa di Francia con i ‘grandi’ del PSG, ma, in estate, potrebbe cambiare aria ed approdare a Milano.

Il calciatore, infatti, è sotto contratto con il club presieduto da Nasser Al-Khelaïfi soltanto fino al prossimo 30 giugno e, pertanto, non avendo ancora un contratto da professionista in Francia, può andare via previa versamento di un minimo indennizzo di formazione al PSG.

Il Milan ha fiutato il colpo e, dietro suggerimento di Ralf Rangnick, si prepara all'assalto a Kouassi: il manager tedesco, infatti, lo avrebbe già voluto portare in Germania al RB Lipsia.