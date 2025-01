Milan, Walker: vale davvero la pena? Numeri, stipendio e non solo

Milan, Walker potrebbe essere il colpo in entrata per quanto riguarda la difesa? Il terzino destro inglese sarebbe in uscita dal Manchester City e, secondo gli ultimi rumors, i rossoneri sarebbero in pole position per portarselo a casa in questa sessione invernale di mercato. Sarebbe sicuramente un giocatore di prima fascia a livello di nome, ma è un calciatore che è già entrato nella fase calante della sua carriera. Certo, il Milan sulla fascia destra non brilla: Emerson Royal non dà sicurezze, nonostante si impegni molto. Calabria se ne andrà a fine stagione, mentre Jimenez è un jolly tattico più che un terzino vero e proprio. Se Walker dovesse arrivare in forma e con voglia di fare, potrebbe cambiare la fascia rossonera vista la sua straordinaria velocità e la sua esperienza.