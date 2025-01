Calciomercato Milan – Walker possibile? Esclude Rashford: il motivo

Calciomercato Milan , i rossoneri continuano a sondare il mercato internazionale alla ricerca di possibili colpi per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Sergio Conceicao . Anche la partita contro il Cagliari ha dimostrato che la squadra ha ancora bisogno di colpi per potere ambire a un posto in Champions League nella prossima stagione. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', è rimbalzata da Manchester anche la notizia di un interessamento del Milan per Kyle Walker , difensore del City di Guardiola che vorrebbe lasciare la Premier già a gennaio.

Calciomercato Milan - Contatti per Walker. Serve una cosa. E con Rashford...

Secondo la rosea, ci sarebbe stato un contatto tra i dirigenti rossoneri e l’entourage del nazionale inglese nelle scorse settimane, quando Tomori sembrava in partenza. Per avanzare nel possibile colpo di calciomercato, si legge, il Milan dovrebbe cedere qualcuno in difesa. Walker guadagna 6 milioni netti e il suo contratto scade tra 18 mesi. Per regolamento i club di Serie A non possono comprare dall’estero due giocatori inglesi nella stessa annata. Per questo Walker e Rashford si escludono a vicenda. Secondo il quotidiano, Rashford sarebbe il primo obiettivo del calciomercato del Milan. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Ecco la chiave per il grande bomber? Il piano rossonero>>>