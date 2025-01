Calciomercato Milan – Primi contatti col Manchester City per Walker

Il calciomercato invernale è entrato nel vivo ed il Milan è a caccia di rinforzi in difesa. Un ruolo non facile da reperire sul mercato è sicuramente quello del terzino destro, dove i rossoneri hanno Davide Calabria ed Emerson Royal, i quali non stanno offrendo grandi prestazioni. In quel ruolo, la squadra di Sergio Conceicao ha anche Alex Jimenez, che può fare anche il terzino sinistro e l'esterno d'attacco su entrambi i lati.