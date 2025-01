Calciomercato Milan , i rossoneri sembrerebbero molto attivi su più fronti. Due nomi su tutti: Marcus Rashford e Kyle Walker . Entrambi giocatori in uscita da Manchester, entrambi inglesi. Per questo, secondo le ultime regole della FIGC, il Diavolo dovrà decidere chi tesserare tra l'attaccante e il terzino. Entrambi non potranno arrivare. Fabrizio Romano , esperto di calciomercato , ha pubblicato su X le ultime novità su Kyle Walker . Ecco di che si tratta.

"Kyle Walker ascolterà la proposta del Milan", così l'esperto di calciomercato. Sul difensore in uscita dal Manchester City ci sarebbero altre squadre: "si è registrato anche l'interesse di alcuni club della Saudi Pro League". Romano parla anche del piano dei rossoneri per questo calciomercato. "Il Milan è intenzionato a discutere con Walker nella speranza di non spendere soldi per il trasferimento, se il Manchester City lo lasciasse andare via a parametro zero ora".