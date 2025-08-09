Milan, Leoni o Comuzzo? Il confronto numerico! Servirebbe ...

Pianeta Milan
Milan, Leoni o Comuzzo per il post Thiaw? I rossoneri dovranno andare alla ricerca di un altro difensore. Ecco il confronto numerico
Milan, Leoni o Comuzzo in difesa? Secondo le ultime di calciomercato, Malick Thiaw sarebbe a un passo dalla cessione al Newcastle per una cifra che, con i bonus, dovrebbe arrivare a quota 40 milioni, decisamente molti di più dei 25 accettati dai rossoneri qualche settimana fa, provenienza Como. Se il tedesco dovesse partire, Leoni e Comuzzo potrebbero essere i primi candidati per prendere il posto nella rosa di Allegri. Noi di Pianeta Milan abbiamo confrontato le loro statistiche stagionali.

Andiamo a vedere i numeri e le statistiche grazie 'SofaScore' e 'Opta' per PianetaMilan. Leoni ha molta più esperienza con 33 partite giocate in Serie A nell'ultima stagione di cui 24 da titolare. Per Leoni 17 di cui 14 da titolare. Poi i numeri difensivi sono davvero molto molto simili: leggermente meglio Comuzzo sui contrasti e palloni recuperati, meglio Leoni sui salvataggi, ma parliamo veramente di inezze e poco altro. Entrambi hanno numeri molto buoni, specialmente considerando l'età molto giovane dei due difensori centrali.

Chi potrebbe essere l'erede perfetto per Malick Thiaw? Detto che i rossoneri dovrebbero investire molto per entrambi i difensori, Leoni potrebbe costare di più, ma anche strappare Comuzzo dalla Fiorentina non sarà per nulla facile. Entrambi sarebbero investimenti più che sensati: giovani, di prospettiva e italiani. Certo, visto l'importanza di Thiaw all'interno dei piani del Milan, forse servirebbe anche un centrale più esperto per completare il pacchetto arretrato. Vedremo cosa faranno i dirigenti del Milan.

 

