Milan, Leoni o Comuzzo? Il confronto numerico! Servirebbe ...

Milan , Leoni o Comuzzo in difesa? Secondo le ultime di calciomercato, Malick Thiaw sarebbe a un passo dalla cessione al Newcastle per una cifra che, con i bonus, dovrebbe arrivare a quota 40 milioni, decisamente molti di più dei 25 accettati dai rossoneri qualche settimana fa, provenienza Como. Se il tedesco dovesse partire, Leoni e Comuzzo potrebbero essere i primi candidati per prendere il posto nella rosa di Allegri. Noi di Pianeta Milan abbiamo confrontato le loro statistiche stagionali.

Andiamo a vedere i numeri e le statistiche grazie 'SofaScore' e 'Opta' per PianetaMilan. Leoni ha molta più esperienza con 33 partite giocate in Serie A nell'ultima stagione di cui 24 da titolare. Per Leoni 17 di cui 14 da titolare. Poi i numeri difensivi sono davvero molto molto simili: leggermente meglio Comuzzo sui contrasti e palloni recuperati, meglio Leoni sui salvataggi, ma parliamo veramente di inezze e poco altro. Entrambi hanno numeri molto buoni, specialmente considerando l'età molto giovane dei due difensori centrali.