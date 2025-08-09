Milan, Leoni o Comuzzo? Il confronto numerico! Servirebbe ...

Chi potrebbe essere l'erede perfetto per Malick Thiaw? Detto che i rossoneri dovrebbero investire molto per entrambi i difensori, Leoni potrebbe costare di più, ma anche strappare Comuzzo dalla Fiorentina non sarà per nulla facile. Entrambi sarebbero investimenti più che sensati: giovani, di prospettiva e italiani. Certo, visto l'importanza di Thiaw all'interno dei piani del Milan, forse servirebbe anche un centrale più esperto per completare il pacchetto arretrato. Vedremo cosa faranno i dirigenti del Milan.
© RIPRODUZIONE RISERVATA