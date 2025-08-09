Calciomercato Milan, Accomando: “Leoni la prima scelta per il post-Thiaw”

Calciomercato Milan: Accomando conferma, il club vicino a cedere Thiaw al Newcastle e punta su Leoni per il sostituto.

Come riportato dal noto esperto di calciomercato di SportMediaset, Orazio Accomando , il Milan è vicino alla cessione di Malick Thiaw al Newcastle .

Calciomercato, Accomando: "Con la cessione di Thiaw, il Milan può superare la concorrenza per Leoni"

Secondo Accomando, il primo obiettivo del Milan per sostituire Thiaw è Giovanni Leoni, difensore centrale classe 2006 molto apprezzato da Allegri. Sul giocatore ci sono anche Inter e Liverpool, ma con la cessione di Thiaw i rossoneri potrebbero anticipare la concorrenza. Ecco le parole di Accomando.