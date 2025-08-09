Calciomercato, Moretto: 'Offerta da 40 milioni per Thiaw, il Milan ...'

Calciomercato Milan, Moretto: "Ore decisive per il futuro di Thiaw"

"In questi giorni vi ho detto di come la cifra per il Milan sia lievitata. Adesso il Milan chiede molto di più per Thiaw, perché per Allegri è un calciatore importante, quindi il Milan ritiene che solo davanti ad un'offerta veramente importante può partire Thiaw. Beh, siamo dinanzi ad un'offerta importante perché il Newcastle in queste ore sferrerà l'ultimo attacco decisivo e finale per Thiaw, 40 milioni di euro bonus compresi. Questo è il pacchetto che il Newcastle vuole mettere a disposizione del Milan".