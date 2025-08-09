Pianeta Milan
Calciomercato, Moretto: “Offerta da 40 milioni per Thiaw, il Milan …”

Calciomercato, Moretto: 'Offerta da 40 milioni per Thiaw, il Milan ...'
Calciomercato Milan: Moretto svela novità su Thiaw, Newcastle pronto a offrire 40 milioni. I rossoneri accetteranno?
Francesco De Benedittis

Come riportato dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ci sono importanti novità sul futuro di Malick Thiaw. Il difensore, che fino a poche settimane fa sembrava destinato a lasciare il Milan, durante la tournée avrebbe convinto Allegri, che ora non vorrebbe privarsene.

Nonostante ciò, secondo Moretto, è tornato forte l’interesse del Newcastle, pronto a presentare un’offerta da 40 milioni di euro per convincere il Milan a cedere il giocatore. Thiaw avrebbe già trovato l’accordo con il club inglese, ma ora la decisione finale spetta ai rossoneri. Ecco le parole di Moretto.

Calciomercato Milan, Moretto: "Ore decisive per il futuro di Thiaw"

"In questi giorni vi ho detto di come la cifra per il Milan sia lievitata. Adesso il Milan chiede molto di più per Thiaw, perché per Allegri è un calciatore importante, quindi il Milan ritiene che solo davanti ad un'offerta veramente importante può partire Thiaw. Beh, siamo dinanzi ad un'offerta importante perché il Newcastle in queste ore sferrerà l'ultimo attacco decisivo e finale per Thiaw, 40 milioni di euro bonus compresi. Questo è il pacchetto che il Newcastle vuole mettere a disposizione del Milan".

"Ora Milan dovrà dire o sì o no entro le prossime 48 ore. Vi aggiungo un dettaglio molto importante perché di fatto il calciatore, come è stato anche raccontato negli scorsi giorni dalla Germania, il calciatore ha già detto di sì al Newcastle, ha già un accordo economico con il Newcastle, quindi di fatto la palla è solamente nelle mani del Milan. Che in queste ore dovrà decidere se considerare fuori mercato questa offerta da 40 milioni più bonus".

