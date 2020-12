Calciomercato Milan, obiettivo Milenkovic: stipendio, valore e statistiche

Ultime Notizie Calciomercato Milan: obiettivo Milenkovic

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Nikola Milenkovic è un obiettivo di mercato del Milan. Maldini e Massara pensano ad un nuovo difensore da affiancare al trio composto da Kjaer, Romagnoli e Gabbia, visto che il futuro di Musacchio e Leo Duarte è incerto. Il primo è in scadenza a giugno, mentre il secondo sta trovando poca continuità anche a causa di diversi problemi fisici.

Tanti i nomi sulla lista, ma Milenkovic è già stato cercato con insistenza in estate. Il difensore è molto apprezzato da Stefano Pioli, che l’ha avuto a Firenze, e in più il serbo può giocare anche come terzino destro. Il calciatore della Fiorentina è cresciuto molto nelle ultime della stagioni, e la sensazione è che a gennaio o giugno lasci la viola. A parlarne in passato anche il direttore sportivo Pradè: “A Milenkovic proveremo a rinnovare il contratto, se non accetterà l’anno prossimo lo venderemo”

Milenkovic attualmente ha un ingaggio da 800.000 euro e ha un contratto in scadenza con la Fiorentina nel 2022, che sembrerebbe non aver nessuna intenzione di rinnovare. Il suo valore attuale, secondo transfermarkt.it, è di 28 milioni di euro. Parliamo di uno dei difensori più interessanti nel panorama europeo in difesa e che ormai è pronto per fare il grande salto in una big.

In questa stagione con la Fiorentina Milenkovic ha totalizzato 16 presenze, segnando già 2 gol: uno contro la Sampdoria e uno contro il Genoa. Ecco, un’altra caratteristica del serbo è proprio quella di saper sfruttare le palle inattive con tempismo e decisione, sfruttando ovviamente i suoi 195 cm di altezza. Vedremo se Maldini e Massara decideranno di affondare il colpo.

