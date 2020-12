Mercato Milan – Rinnovo, Musacchio aspetta una chiamata / News

Mercato Milan, l’attesa di Musacchio

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – La situazione in difesa per il Milan è più oscura che mai. Il futuro di Leo Duarte e Mateo Musacchio rimane in bilico vista l’intenzione della società di acquistare un centrale nel mercato di gennaio. L’edizione odierna di Tuttosport, in edicola, pone l’attenzione sull’argentino, che aspetta una chiamata della dirigenza per capire quale sarà il suo avvenire. Il rinnovo, però, appare una soluzione difficilmente percorribile per il numero 22. Sorpresa per il match di stasera: ecco chi sarà titolare >>>