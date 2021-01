Calciomercato Milan – Ecco Simakan: velocità, potenza e versatilità | News

CALCIOMERCATO MILAN SIMAKAN

Ultime Notizie Calciomercato Milan: ecco chi è Simakan

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, descrive nel dettaglio Mohamed Simakan. Come anticipato dalla redazione di Pianetamilan.it, il francese è a un passo dal vestire la maglia rossonera.

La breve carriera di Simakan sembrava essersi spezzata, ma per fortuna tutto è andato per il meglio. «Quando mi sono fatto male al ginocchio ho pensato che tutto fosse finito, e ricordandomi gli sforzi che ho fatto stavo veramente male, non soltanto fisicamente. Mi ero chiuso in me stesso ed è stato mio padre a tirarmi fuori da quella bolla. Mi ha detto “sei un soldato, un soldato può farsi male, ma poi torna nel battaglione più forte di prima”. Le sue parole mi hanno colpito, anche perché non è il tipo che parla molto».

Simakan, oltre ad avere grandi qualità tecniche e fisiche, ha il carattere giusto: ha dovuto affrontare diverse battaglie, che però ha sempre vinto. Ci riferiamo in particolar modo alla rottura del crociato del ginocchio destro nel 2018. Ha dei fratelli maggiori, Ismael e Moustapha, che giocano entrambi a calcio.

Al Milan potrà dare grande velocità, potenza e soprattutto versatilità. Può giocare ovviamente come difensore centrale, a destra della coppia, ma anche da terzino destro in caso di necessità. Il club rossonero l'ha messo nel mirino da diverso tempo, e ora spera di concretizzare il tutto. Con i giovani ci vuole tempo, ma il Milan è convinto di prendere il difensore giusto.