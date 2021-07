Calciomercato Milan – Chi è Brandt: ruolo, stipendio e skills (Video)

Il Milan è interessato a Julian Brandt del Borussia Dortmund per il 4-2-3-1 di mister Stefano Pioli. Conosciamo un po' meglio il tedesco

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' ha riferito dell'interesse del Milan per Julian Brandt, centrocampista offensivo di proprietà del Borussia Dortmund. Che sia lui il sostituto di Hakan Calhanoglu? Nell'attesa di capire se le lusinghe del Milan per Brandt andranno a buon fine, conosciamolo un po' meglio!

CHI È JULIAN BRANDT

Julian Brandt è nato a Brema il 2 maggio 1996: centrocampista offensivo tedesco, gioca nel Borussia Dortmund ed è nel giro della Nazionale prima allenata da Joachim Löw ed ora passata alla conduzione tecnica di Hansi Flick.

CARRIERA

Brandt inizia il suo percorso calcistico nei settori giovanili del Borgfeld (2001-2009), Oberneuland (2009-2011) e, infine, Wolfsburg (2011-2013), prima di passare, nel gennaio 2014, al Bayer Leverkusen per 500mila euro. Con la maglia delle 'Aspirine' ha disputato cinque stagioni, fino al 2019, prima di passare al BVB per 25 milioni di euro.

Ha giocato, oltre che per 'Die Mannschaft' (la Nazionale tedesca), anche dall'Under 15 all'Under 21, passando pure per l'Olimpica. Ha vinto un argento olimpico nel 2016, una Confederations Cup nel 2017, nonché una Supercoppa di Germania ed una Coppa di Germania con il suo club attuale nel 2019 e nel 2021.

RUOLO

Brandt è un centrocampista prettamente offensivo. Può giocare tanto da trequartista, quanto da esterno sinistro, sia in un 4-2-3-1 (modulo che il Milan utilizza con Stefano Pioli) sia in un 4-3-3. Il suo piede naturale, però, è il destro. Dispone di buona tecnica, è molto veloce, sa crossare bene ed ama mettersi al servizio dei compagni. Spesso, per duttilità e spirito di sacrificio, è stato anche utilizzato come mezzala.

DATI E STATISTICHE

Brandt ha esordito nel Bayer Leverkusen, in Bundesliga, il 15 febbraio 2014, in occasione della sconfitta interna contro lo Schalke 04 (1-2), entrando all'82' per Son Heung-Min. Tre giorni più tardi, il suo debutto in Champions League nella sconfitta, sempre in casa, contro il PSG (0-4).

In totale, con la maglia delle 'Aspirine', Brandt ha giocato 215 gare tra campionato, coppe nazionali ed internazionali (incluse Champions ed Europa League), segnando 42 gol e fornendo 61 assist. Quindi, nell'estate 2019, si è trasferito al Borussia Dortmund. In due stagioni in giallonero, finora, 86 gare all'attivo, con 11 gol e 15 assist in tutte le competizioni.

Brandt ha giocato, per il momento, anche 35 partite con la Germania: esordio il 29 maggio 2016, nell'amichevole Germania-Slovacchia 1-3 ed ultima gara disputata il 14 novembre 2020, Germania-Ucraina 3-1 di Nations League. Al suo attivo anche 3 reti.

FORMULA DELL'OPERAZIONE

Il Milan vorrebbe prendere Brandt, corteggiato in questa sessione di mercato estivo anche della Lazio, con la formula del prestito oneroso a 5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 22. Attenzione, però, alla questione stipendio: Brandt, al Borussia Dortmund, prende oltre 4 milioni di euro netti a stagione. Brandt, Ilicic e non solo: ecco le top news di oggi sul mercato del Milan.