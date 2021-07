Calciomercato Milan – Trequartista: rossoneri sulle tracce di Brandt

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Julian Brandt, dal 2019 al Borussia Dortmund, ultima idea del Diavolo per il ruolo di fantasista

Daniele Triolo

In questa sessione di calciomercato il Milan acquisterà un nuovo fantasista. Il nome di Julian Brandt, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, è l'ultima pista che i rossoneri stanno battendo. La candidatura del tedesco, classe 1996 ex Bayer Leverkusen e dal 2019 al Borussia Dortmund, si va dunque ad aggiungere a quelle già note.

Nelle sue due stagioni in giallonero Brandt non ha giocato moltissimo. Ora, con la cessione di Jadon Sancho al Manchester United, potrebbe avere maggior spazio nella formazione di Marco Rose. Ma lui non si accontenta. Vuole un ruolo di primo piano. Brandt è da tempo nel mirino della Lazio: la trattativa con i biancocelesti, però, sembra essersi arenata.

Questo perché, secondo la 'rosea', Brandt gradisce il corteggiamento del Milan in questo calciomercato estivo. L'operazione, per il Diavolo, dovrà però seguire i soliti parametri: l'affare dovrà essere economicamente sostenibile per i rossoneri. Il club di Via Aldo Rossi, nella fattispecie, punta ad un acquisto di Brandt con l'ormai consueta formula del prestito con diritto di riscatto.

Soluzione che il BVB sembrava aver già messo in conto trattando il biondo fantasista tedesco con la Lazio. L'affare Brandt-Milan potrebbe chiudersi con un prestito oneroso di 5 milioni di euro ed un diritto di riscatto fissato a 22. Al momento, ha concluso 'La Gazzetta dello Sport', prendere Brandt sembra obiettivo molto più raggiungibile rispetto all'acquisto di Nikola Vlasic. Rinnovo Kessié, il giocatore alza la richiesta d'ingaggio. Le ultime >>>