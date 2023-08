Calciomercato Milan – Chi è Broja: ruolo, dati e skills (Video)

Ruolo e valore

La qualità maggiore che si nota subito di Broja è la sua buonissima velocità paragonata alla stazza. Il ragazzo è alto 190 centimetri, ma quando parte non si nota. Ha anche una buona tecnica di base. Grazie e queste caratteristiche può essere pericoloso in profondità e attaccando le difese. Ha un buon tiro e una buona freddezza quando si tratta di segnare. Ci mette voglia e carattere in campo. Impiegato anche come attaccante esterno, il suo ruolo naturale è la punta, anche se non ha segnato moltissimo in carriera. Come riporta il sito transfermarkt, il suo valore, al momento, si aggira sui 28 milioni di euro, ma il Milan potrebbe chiudere a cifre inferiori. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Chi è Ekitike: ruolo, dati e skills