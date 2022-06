Zaniolo-Milan, Tiago Pinto glissa: “Abbiamo parlato del tempo, di donne…”

Incontro tra Frederic Massara, Paolo Maldini e il direttore generale della Roma Tiago Pinto: si è parlato anche di Nicolò Zaniolo, che piace al Milan. Un pranzo di mercato, che tra i vari argomenti ha avuto il riscatto di Alessandro Florenzi. Ormai tutto fatto per la permanenza del terzino in rossonero: 2,7 milioni di euro nelle casse della società capitolina. Attenzione anche ai nomi di Jordan Veretout e Bryan Cristante. Soprattutto il francese è stato messo praticamente sul mercato e potrebbe interessare al Milan in caso sfumasse l'obiettivo principale Renato Sanches.